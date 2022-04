BARSELONU OVO BOLI VIŠE ELIMINACIJE: Poznato kako je više od 30.000 Nemaca ušlo na legendarni stadion!

Fudbaleri Barselone šokantno su eliminisani od Ajntrahta u četvrtfinalu Lige Evrope,a junak pobede nemačkog klub nio je srspki as Filip Kostić sa dva pogotka na "Kamp Nou"

Međutim čini se da je jedna stvar više zabolela sve u Barseloni od same eliminacije.

Naime preko 30.000 navijača Ajntrahta prisustvovalo je utakmici što je zaista frapantan podatak i može se reći sramota za klub kao što je Barselona.

Predsednik Barselone Đoan Laporta objasnio tek nekoliko dana kasnije na konferenciji za medije kako je do toga došlo.

Pored njega, tu je bio i zaposleni zadužen za klupski marketing koji je objasnio kako je od 79.468 navijača njih 37.746 imalo sezonsku ulaznicu, dok je 34.435 ulaznica prodano. Pet hiljada ulaznica, prema pravilima, bilo je namenjeno nemačkim navijačima.

On je dodao da je na blagajni prodano 1500 ulaznica, a 23.427 putem interneta. Ulaznice su imali i posrednici, te da je jedan od njih pogrešio i da je sa njim raskinut ugovor.

Laporta je naglasio kako su kontrolni mehanizmi funkcionisali, te da je sistem odbio više od 27 hiljada pokušaja kupovine karata iz Nemačke. Međutim, nemački državljani do njih su došli drugim načinima. Prema rečima predsednika Barselone, učinili su to preko grupa za preprodaju, a navodno je došlo i do preprodaje pretplata.

Iako tačna brojka nije poznata procenjuje se da je tako prodano više od sedam hiljada karata.

"Klub nije kriv za ono što se dogodilo, ali je odgovoran. Ovo se više ne sme ponoviti, Klub nije prodavao ulaznice Nemcima. Preduzećemo nešto. Važno je znati ko ulazi na stadion. Ulaznica se može preneti, ali važno je znati na koga", rekao je Lapotra.

Laporta je naglasio kako su zatražili pomoć katalonske policije kako te organizovane grupe više ne bi mogle da rade ovakve stvari

"Nikada ništa nismo napravili jer neki ljudi od toga žive. I nije zabranjeno prodati kartu, ne možemo nekoga ko prodaje strpati u zatvor, ali možemo ih informisati", zaključio je prvi čovek Barselone.

Kurir sport