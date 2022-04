ZVEZDA OPREZNA PRED ČUKARIČKI Stanković: Svaka utakmica je priča za sebe, moramo još bolje nego u Topoli! VIDEO

- Svaka utakmica je priča za sebe i uz takav pristup dočekujemo Čukarički. Kada se jedna utakmica završi - odmaramo i spremamo se za narednu, a ciljevi su jasni. Igramo protiv trećeplasiranog na tabeli, dokazali smo da možemo da budemo pravi, iza nas je sjajna utakmica u Bačkoj Topoli i najmanje što možemo da očekujemo je isti pristup, ako ne i bolji. Čukarički nema šta da izgubi sutra i sa takvim predumišljajem dolaze na Marakanu. Umeju da odigraju fenomenalno i da iznenade jače od sebe - počeo je Stanković.

Podsetio se Stanković i utakmice sa Čukaričkim sa starta prolećnog dela sezone koju su naši fudbaleri rešili u svoju korist rezultatom 3:0.

- Došli smo sa priprema, nismo imali 90 minuta u nogama i hvatali smo zalet za ono što nam je tad bilo najbitnije - derbi i Evropa. Tu smo pokazali da smo ušli u onu formu koju smo priželjkivali. Nekada je potrebno da i kada ne odigraš dobro - pobediš, pogotovo trećeplasiranog na tabeli i to rezultatom 3:0. Sada je situacija drugačija, svi znamo koji su nam ciljevi. Protiv koga god da se igra, cilj su tri boda na Marakani i to je jedino što očekujemo.

foto: Starsport

Govorio je Stanković i o het-triku Ivanića, formi napadača, napretku Gajića...

- Dragović je jednom prilikom rekao da su u timu Zvezde svi heroji i da utakmica uvek izbaci posebnog. Ivanić je to bio protiv TSC-a, a nema razloga da to ne bude neko drugi. Dobro smo radili ove nedelje, za Uskrs bili slobodni i vreme proveli za porodicama, tako da smo se oporavili za naredni meč u svakom smislu. Vreme je da Ohi i Pavkov postignu gol, ali važno je da i ako to ne učine, doprinesu tome da to nekom drugom pođe za nogom. Oni odvlače pažnju štopera, vezuju ih za sebe i ostavljaju prostor Kataiju, Ivaniću i Benu da deluju. Nadam se da će početi da postižu golove, ali bitno mi je šta pružaju na terenu tokom 90 minuta. Posle kad se otvori i kad krenu golovi, nadam se da neće stati. Kada je reč o Gajiću, on već dve i po godine od kada sam ja u klubu igra dobro. Svaki put i kada je počinjao i kada nije, njegov odnos ka obavezama je bio izvanredan. Nisam iznenađen što igra dobro, svakako da kada neko oseti konkurenciju gleda da bude što bolji, a nama odgovara da imamo dva desna beka.

Za kraj, nije previše Mister govorio o taktici, ali je naveo da je Crvena zvezda sklona brzoj adaptaciji u svakoj mogućoj situaciji.

- Spremili smo se dobro, ali ne bih o detaljima. Koliko će Endiaje nedostajati Čukaričkom je najbolje da pitate njih, ali svakako je reč o jednom od najbržih fudbalera u Superligi. Spušta odbranu, traži loptu iza leđa... Svakako, mi smo spremni da i kada neko ima brza krila, to branimo što je bolje moguće ili da jednostavno usmerimo ekipu da napada na drugoj strani terena - zaključio je Stanković.

Kurir sport