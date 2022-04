POBEDA NA ISKUSTVO! Stanković: Borjan je KAPITENSKI ostao u igri!

Rezultat je bio 1:0, a šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković je imao razloga za zadovoljstvo nakon što je napravljen još jedan korak ka osvajanju šampionske titule

- Teška takmičarska utakmica, od prvog do poslednjeg minuta. Naišli smo na jak otpor, ali to smo i očekivali, jer je Čukarički nezgodna ekipa, mlada, poletna, sa jakim intenzitetom. Imali smo šanse i bili smo dovoljno iskusni da privedemo utakmicu kraju. Bio je taj kiks pred kraj, klizanje, ali ovako se ide ka tituli. Ne može uvek da bude ralizacija takva da se postignu tri ili četiri gola. Nekada treba biti i pametan, kontrolisati utakmicu i privesti je kraju na pravi način. Težak meč je iza nas, za par dana idemo u Novi Sad, korak po korak. Nastavićemo do kraja šampionata tako, jer je svaka utakmica nova borba i dokazivanje - počeo je Stanković.

Pred početak utakmice, Krstičiću je dres 100 koji simbolizuje broj odigranih utakmica uručio Vladimir Petrović Pižon.

-Krstičić je neko ko voli Zvezdu i neko je koga vole navijači. On ostavlja srce na terenu u svakom trenutku.

Žalio se Borjan na povredu nakon što je ostao na zemlji posle sudara sa fudbalerom Čukaričkog, ali nije želeo da izađe.

- Dobio je udarac, pre toga se žalio na mišić, ali kapitenski nije hteo da izađe iz igre, iako smo hteli da ga zamenimo zbog toga što je trpeo velike bolove, kako su mi preneli doktori. Ipak, to je Milan Borjan, to su naši momci, niko ne ističe belu zastavu i svi idu do kraja - podvukao je Stanković.

