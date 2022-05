ČUKARIČKI SERVIRAO BOMBU ZA EVROPU: Miloš Ninković dobio ponudu da se vrati u Srbiju!

Čukarički je obezbedio igranje u Evropi naredne sezone. Posle odluke UEFA da eliminiše ruske klubove iz takmičenja, popularna Čuka igraće u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

foto: Profimedia

Ukoliko se dobro pojačaju i ako bude male doze sreće, Čukarički bi mogao da napravi najveći uspeh u istoriji kluba i domogne se grupne faze trećeg po kvalitetu takmičenja pod patronatom UEFA. U tom pravcu uveliko razmišljaju na Banovom brdu, a o konkretnim stvarima govorio je sportski direktor Vladimir Matijašević.

- Konkretan da budem. Miloš Ninković, ako ne ostane u Australiji, pričamo da dođe kod nas da završi karijeru! On je u zrelim godinama, ali u našoj ligi može da pomogne. To je jedan od igrača koje bismo kao čoveka i kao fudbalera želeli da vidimo u Čuki. Da li će igrati ili ne to i nije najbitnije, bitno nam je da bude tu. Pričao sam sa njim, ako ne ostane u Australiji, da se vrati gde je i počeo. Istekao mu je tamo ugovor, ima opciju još jednu godinu da ostane, ako se ne bude dogovorio, rekao mi je da bi voleo da dođe. Ja se nadam da će se dogovoriti, zbog njega, ali ako ne bude toga - dobro nam došao. Svakako dolazi u maju sada pa ćemo da vidimo - rekao je za Mocartsport Vladimir Matijašević.

foto: Www.fkcukaricki.rs

Pored povratka Miloša Ninkovića (37), planiran je nastavak uspešnog projekta dovođenja, afirmacije i prodaje mladih igrača. Da se nastavi putem kojim su ranijih godina, ali i ove sezone prolazili igrači poput Andrije Pavlovića, Erhana Mašovića, Petra Mićina, Samjuela Ovusua, Slobodana Tedića, Veljka Birmančevića, Dimitrija Kamenovića, Đorđa Jovanovića i poslednjeg u nizu Marka Rakonjca.

- Moramo da dovedemo barem petoricu igrača. Rekao sam: štoper, dva vingera, desetka i špic. Ne smemo da pogrešimo. Ovih dana ćemo razgovarati sa nekim igračima iz naše lige, a možda će biti i stranaca. Razgovarali smo tokom prodaje Rakonjca sa ljudima iz Lokomotive, možda će nam dati jednog ili dvojicu mlađih igrača na pozajmicu. Pričali smo i sa nekim ljudima iz Nemačke. Da probamo da prođemo to famozno treće kolo kvalifikacija gde nam se letos desio Hamarbi, ozbiljan klub, sa ozbiljnim stadionom, navijačima, igračima... Sledeće sezone svi će napasti i to treće mesto u Superligi, pa kad je tako, hajde svi da napravimo malo bolje timove. Ja prvi gledam na svoj, da sve ovo što su napravili večiti ne padne u vodu kao Hrvatima, pet timova jedne godine i ćao - jasan je Matijašević.

foto: Starsport

Miloš Ninković ponikao je u Čukaričkom u mlađim kategorijama, a za prvi tim igrao je od 2002. do 2004. godine. U milionskom transferu potom je prešao u Dinamo iz Kijeva gde je igrao punih devet sezona. Godine 2013. vraća se u Srbiju, potpisuje za Crvenu zvezdu i ispunjava dečačku želju, a ujedno osvaja i titulu sa crveno-belima posle šest dugih godina. Narednu sezonu igra u Francuskoj za Evijan, a od 2015. godine nosi dres Sidneja gde bukvalno uživa status ikone na terenu.

Kurir sport