PRETUČEN SIN (14) BIVŠEG FUDBALERA ZVEZDE: Moje dete je dobilo batine bez ikakve potrebe! KRVAVO IZAŠLO NA ŠETALIŠTE

N. S, učenik osmog razreda OŠ "Dr Jovan Cvijić“ u Smedrevu brutalno je izudraran od strane svojih vršnjaka.

Do napada je došlo kada je jedan od školskih drugova dečaka pozvao da dođe iza zgrade, što je ovaj i učinio ne suteći šta mu se sprema. U tom trenutku prišla su mu dva sedmaka, a kasnije i jedan srednjoškolac, pa su ga posle kraće rasprave pretukli.

Tinejdžer je zadobio povredu nosa, polomljena su mu dva zuba, a zbog povreda završio je na VMA.

Kako za objašnjava otac dečaka, bivši fudbaler Crvene zvezde Predrag Sikimić, sve je krenulo od toga, kada je jedan dečak, rekao njegovom sinu tešku uvredu na račun majke, inače nastavnice koja predaje u toj osnovnoj školi i upravo toj dvojici dečaka-napadača.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Moja supruga radi u toj školi, predaje fizičko. Da se razumemo, ja školu ne krivim, to je dobra škola, gde moj mlađi sin ide u peti razred, a stariji u osmi. Napad se desio na 30 metara od škole, u blizini banke. Zapravo, bilo je tu dosta statista koji su stajali pored zgrade, jedno njih 13 do 15, ali su samo njih trojica maltretirala mog sina - objšanjava Sikimić za "Blic".

Kako kaže, dvojici napadača, njegova supruga predaje fizičko vaspitanje.

- Odatle sve i počinje. Jedan od njjih je pretodno prokomentarisao i mom sinu rekao ružnu stvar o njegovoj majci, mojoj supruzi, i to je moje dete čulo. Preneto im je dalje da se to mom sinu nije dopalo, da ga je pogodilo i tada su očigledno odlučili da ga napadnu - objašnjava Sikimić.

Kako dodaje, njegov sin N. S. je krenuo u školu oko 14 časova, kada ga je susreo drug i rekao mu da dođe iza zgrade, nagovestio mu je da tu ima još dečaka, ali da je "sve sređeno".

- Moj sin je bez ikakve slutnje da će se dogoditi tako nešto krenuo iza te zgrade. Došao je, krenuli su razgovori nekoliko minuta i onda je počelo maltretiranje. U jednom momentu dečak sedmog razreda udara dva puta mog sina, i to ozbiljno, to je inače učenik moje supruge. Zatim prilazi još jedan, i pokušava da ga udari ali moj si se odbranio, da bi na kraju prišao jedan srednjoškolac, dakle treći, i udara ga tri ili četiri puta. Posle toga moje dete izlazi na šetalište, krvavo, nailazi na profesora koji ga odvodi u školu - kaže on.

foto: Saša Pavlić

Kako dodaje iz škole su ga pozvali i obavestili o nasilju koje je njegov sin doživeo.

- Išli smo u Hitnu, u Urgentni, kod inspektora i sada čekamo da sledeće nedelje tužilaštvo uradi svoj deo posla - priča Sikimić.

Policija je došla, i uzela izjave, dodaje otac, dete ima slomljen nos, dva zuba su mu nastradala. Povrede nosa sanirali su na VMA.

- Moje dete je bukvalno dobilo batine bez ikakve potrebe. Razumem ja i godine, i čarke, i sve to, ali neke stvari se moraju rešavati i neka moje dete bude poslednje dete koje je udareno. Neke stvari moraju jasno da se targetiraju kao problem i da se rešavaju. Nasilje je nedopustivo, ni psihičko, ni uvredama, a kamoli fizičko. Svi smo uznemireni, prvo moje dete koje trpi bolove, koje je doživelo stres, moja supruga, mlađi sin, ćerkica, sve skupa je zaista dramatično, ali se svi pitamo pa zar je moralo da dođe do ovoga. Voleo bih da se ovo nikome ne desi - zaključuje on.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je obavila uviđaj na mestu tuče, a istraga će pokazati da li su u tuči korišćeni neki metalni predmeti, obzirom da je dete teže povređeno.

