GOLMAN IZ BOSNE ŽELI DA BRANI ZA SRBIJU: Sarajevo na nogama, optužuju ga za IZDAJU, menadžeri digli glas, čeka se PIKSI!

Golman iz BiH Vladan Kovačević nije se pojavio na okupljanju fudbalske reprezentacije te zemlje i odmah je optužen za aferu i sabotažu.

Vladan Kovačević (24) pre nedelju dana proglašen je za najboljeg golmana u fudbalskom prvenstvu Poljske. Imao je fantastičnu sezonu u redovima ekipe Rakov za koju je upisao 27 utakmica. Klub iz Čestahove zauzeo je drugo mesto u prvenstvu Poljske, iza šampiona Leha iz Poznanja. Za njega je veliki interes pokazao Glazgov Rendžers koji želi da ga dovede ovog leta.

Selektor selekcije BiH Bugarin Ivajlo Petev sumnja u opravanost razloga odsutnosti Vladana Kovačevića, momka koji je rođen u Banjaluci, ali je punu afirmaciju stekao braneći za Sarajevo iz kojeg je otišao u Rakov.

– Od svih igrača koje sam pozvao, jedino Vladan Kovačević nije tu, ne znam zbog čega, nije mi se javio. Svako stoji iza svoje odluke. Što se tiče drugih igrača, svi su ovde. Krećemo za treninzima, nadam se da ćemo se dobro pripremiti i u subotu da izgledamo dobro – rekao je Ivajlo Petev.

U zaštitu Banjalučanina je stala njegova menadžerska agnecija koja tvrdi da golman nije trebalo ni da dobije poziv da igra za Bosnu i Hercegovinu.

– Vladan Kovačević uopšte nije trebalo da se nađe na spisku A reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pošto našu struku shvatamo jako ozbiljno, pravovremeno smo informisali gospodina Vicu Zeljkovića, predsednika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, kao i selektora, gospodina Ivajla Peteva, da je Vladan Kovačević odlučio da se ne odazove pozivu reprezentacije – stoji u saopštenju i dodaje se:

– Ako je to u aktuelnoj situaciji od strane spomenute gospode ignorisano, to opet nije razlog da javnost daje izjave “Kovačević se nije javljao.” Koliko god svi mi živeli pod pritiskom javnosti i struke, imamo odgovornost jednom iskrenom pristupu i korektnom odnosu, sa svima, koji su deo svega, a to je najviše javnost, te na kraju sami navijači.

– Ovde nema mesta, niti vremena za bilo kakve spekulacije i nagađanja, koja se trenutno šire. Pošto je mladi gospodin Vladan Kovačević prirodni Srbin, niti klub igrača, niti mi agencija igrača, nemamo poziv reprezentacije Srbije iako bi u aktuelnom slučaju to bila nagrada najboljem golman Ekstraklase u Poljskoj. Golman Vladan Kovačević i mi, njegova agencija, želimo reprezentaciji Bosne i Hercegovine puno uspeha u budućnosti.

Bosna i Hercegovina nalazi se u “B” diviziji treće grupe Lige nacija sa selekcijama Ruminije, Finske i Crne Gore. Prvi meč igraće 4. juna u Helsinkiju protiv Finske.

