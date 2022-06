STIŽU MILIONI IZ RUSIJE! Terzić otkriva: Zvezda dobila novi ugovor od Gasproma

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić održao je tradicionalni brifing sa novinarima povodom završetka sezone.

Prvi operativac kluba rezimirao je nedavno završenu sezonu, pričao o situaciji u klubu, aktivnostima u letnjem prelaznom roku, saradnji sa Gaspromom i planovima za budućnost.

00:33 Zvezdan Terzić rezimirao sezonu Zvezde

O aktuelnoj situaciji u klubu

"Osvojili smo 22 boda u grupama Lige Evrope u dve sezone, oba puta se plasirali u nokaut fazu. Najveći benefit svega toga su koeficijenti koje smo ostvarili. Dugoročno problema finanisjke prirode za Zvezdu neće biti. Imamo otvoren put do Lige šampiona ili bar do Lige Evrope. Nadam se da ćemo iskoristiti šansu za koju smo se sami izborili. Prihodi su nam između 30 i 40 miliona evra zavisno od rezultata. Svesni smo velikih očekivanja navijača, a mi ciljeve sve više i više postavljamo svake godine", rekao je Terzić.

O pojačanjima i dolasku Marka Marina

"Potrebna su nam tri do četiri brža i mlađa igrača. Imamo bazu i temelj od sedam do osam igrača, a potrebni su nam špic ,vezni, krilo možda i štoper. Marko Marin će 10.juna biti promovisan u šefa skautinga Crvene zvezde. Već mesecima radi sa Mitrom Mrkelom, skauting sa njim podižemo na viši nivo. Mnogo dobro gleda na fudbal i procenjuje igrače, rešio je da se vrati i u Beogradu živi sa porodicom".

foto: Starsport

Novi ugovor sa Gaspromom

"Dobili smo ponudu iz Rusije za produženje ugovora sa Gaspromom na još dve godine, sa četiri na pet miliona evra, deset miliona evra ukupno. Zakazali smo utakmicu sa Zenitom u Sočiju 3.jula i to će biti generalna proba za nas pred početak prvenstva. Pratimo državnu politiku i ponosno smo što održavamo kontakte sa našom graćom Rusima", istakao je Terzić.

foto: Reuters

Ciljevi za budućnost

"Umorio sam se od primanja čestitiki, sad treba jedan kamenčić u cipelu, da žulja, nema opuštanja, nema minulog rada. Cilj je jasan - grupna faza Lige šampiona ili Lige Evrope i naravno titula. Zdražali smo trenera, zadržali stabilnost, potpisali smo nove ugovore sa nosiocima igre, nema bojazni da ćemo biti sve bolji i bolji iz sezone u sezonu", zaključio je Terzić.

Budžet za pojačanja

"Oko 4 miliona evra predviđeno je za plaćanje obeštećenja, ali se neću držati toga, to je živa stvar, možda potrošimo tri, možda šest, jer bolji rezultati generišu bolje prihode. Nikada više neću dozvoliti 2014. godinu kada nijedan igrač nije imao veću mesečnu platu od 5.000 evra. Tako se ne vodi klub jer vrlo dobro poznajem ovaj biznis. Znam šta nam nedostaje za još boje rezultate. Liga šampiona donosi 25 miliona evra, to je novac nadohvat ruke, Liga Evrope nam je donela 12,5 miliona evra. Zato moramo da investiramo, imamo tri pika koja želimo da dovedemo, da osvežimo tim, unesemo novu energiju. Potrebni su nam brži igrači, iako smo svesni da je teško doći do brzih i mladih igrača. Mi se sudaramo sa klubovoma koji godišnje troše od 80 do 150 miliona evra. U sledeću sezonu ulazimo sa najvećim ambicijama i to zato što donosi direktan plasman u Ligu šampiona, gde će UEFA uvećati svoje bonuse, svesni smo naših mogućnosti".

foto: www.crvenazvezdafk.com

"Razgovarali smo sa Gajićem, Gobeljićem i Pankovom. Videćemo. Špic desno krilo, zadnji vezni, štoper.... To nam treba, imamo 56 utakmica, treba nam veliki roster".

"Naša matematika je jasna i poslovanje je transparentno, godišnje imamo 10 miliona od sponzora, pet od ukaznica i milion od TV prava, plus ono što zaradimo mi dolazimo do brojke od 36 miliona evra prihoda".

Eraković sigorno ostaje do kraja kvalifikacija

"Nismo tvrdi u stavu da Erasković ne ide, i neće ići dok se ne završi kvalifikacje za Ligu šampiona. Postoji realan uslov između 10 i 15 miliona evra da on ode. Nama dolaze dva perpsektivna štopera Leković i Đurić, a za sada je jedina opcija da Eraković ostane. Prelazni rok je živa stvar, ako dođe dobra ponuda otići će, ako uđemo u Ligu šampiona možda neće, jer ćemo imati dovoljno novca. Imamo stavove i prioritete, a to se menja".

foto: www.crvenazvezdafk.com

O funkciji predsednika SD Crvena zvezda

"Fudbalski klub neće trpeti što sam predsednik SD. Dugo egzistira ideja da se fudbalski klub uključi aktivnije i mi smo na to pristali. Priznanje za društveni status, ali i obaveza, svesni smo da će se napraviti čekaonica ispred fudbalskog kluba. Podeličemo 500.000 evra godišnje prema drugim klubovima. Odvojićemo TV za naše klubove, pomoći ćemo".

O Kangvi

"Kangvu smo pratili prethodna tri meseca, imali smo prvi informaciju o njemu, da smo čekali, izgubili bismo ga. Skautiran je, zvao sam Grofa i on je rekao, uzimaj, ne čekaj, uzće ga neko od većih ruskih klubova. Brz, hitar igrač, kakav nam je potreban. Videćemo šta će biti sa Adom, pomaže Marin imamo nekoliko opcija, vagamo, pričamo. Nije vreme za rastanak sa Sanogom, potreban je klubu, pregovaramo oko novog ugovora".

foto: www.arsenaltula.ru

Kurir sport