ALEKSANDAR UMESTO ALEKSANDRA: Da li je ON novi trener Partizana? Grobaris totalitare omiljen je među navijačima

Odlaskom Aleksandra Stanojevića ostalo je upražnjeno mesto trenera Partizana.

Pred upravom je težak posao da nađe adekvatno rešenje u sitaciji kada je klub petu uzastopnu sezonu ostao bez titule, a treću uzastopnu bez ijednog trofeja.

Jedno od imena koje se provlači u javnosti, jeste i ime doskorašnjeg trenera Legije iz Varšave Aleksandra Vukovića, prenosi Mozzart sport.

Vukoviću je krajem sezone istekao sa poljkim klubom, sa kojim je napravio ponovo čudo. Legiju je od ekipe koja sigurno ispada iz lige doveo do desetog mesta i stekao dodatne simpatije kod navijača i javnosti. Vuković je pre dve sezone sa Legijom osvojio titulu šampiona Poljske.

Svakako veliki plus za 42-godišnjeg Banjalučanina je to što je grobar do koske, ili kako za sebe voli da kaže, "grobaris totalitare".

Do sada su se u javnosti pominjala imena Marka Nikolića, Vladimira Ivića, Veljka Paunovića i Marka Simeonea za trenera crno-belih, ali svako od njih iz svojih razloga verovatno neće ovog leta preuzeti užarenu klupu kluba iz Humske. Ostaje da se vidi koliko je to realno u slučaju Aleksandra Vukovića.

Kurir sport