SAMO JAKO! Srbija večeras (20.45) u Stokholmu bez Mitra ruši Švedsku u Ligi nacija

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je da poštuje selekciju Švedske i da je to tim koji može da napravi problem bilo kojoj ekipi.

"O Švedskoj mislim sve najbolje. Reč je o ekipi koju moraš da respektuješ u svakom smislu. Kako tehničkom, tako fizičkom i taktičkom, uvek su u vrhu i praktično mogu da pobede svakog rivala", rekao je Stojković.

foto: EPA/ANDREJ CUKIC

Oba tima posle prva dva kola imaju po pobedu i poraz, odnosno tri boda.

"Šteta je što se nisu kvalifikovali za Katar, to je za mene malo iznenadjenje, ali to ne menja moje mišljenje o njima. Švedska je tim koji može da napravi problem bilo kojoj ekipi", rekao je Stojković.

On je naveo da ga ne zanima previše na koje igrače Švedska može da računa za predstojeći meč, već da isključivo gleda svoj tim i da je fokusiran na to šta Srbija može da uradi.

"Jedno je sigurno, protivnik će da izadje sa 11 igrača kao i mi. Naravno, imamo informacije i upoznati smo sa detaljima o stilu igre švedskog tima, ali nas ništa od toga previše ne opterećuje. Ko može da igra igraće, ko ne može neće i idemo dalje", rekao je Stojković.

foto: Profimedia

Kapiten Srbije Dušan Tadić je rekao da Švedsku godinama unazad krasi timski duh, da je to ekipa koja je sjajno organizovana, fizički jaka i koja igra vrlo disciplinovano.

"Kolektivno se brane, isto tako i napadaju, neće nam biti nimalo lako. U svakom slučaju dobar test za našu ekipu da vidimo koliko možemo. Radujem se ovom izazovu u Stokholmu i nadam se pobedi", rekao je Tadić.

"Švedska igra tvrdo i žustro, ali to je dodatni motiv za naše igrače. Probaćemo da im odgovorimo našim stilom igre. Da dominiramo, da protivnik trčia mi da se pitamo. Nebitno je da li ćemo igrati sa jednim ili sa dva napadača. To je odluka selektora", dodao je on.

foto: Starsport©

(Kurir sport)