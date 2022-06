NI SRBIJA NEMA DESNOG BEKA! Mrkela: Blizu smo još jednog pojačanja, Gajić otišao iz Zvezde

"Cilj ovog prelaznog roka je da podmladimo i ubrzamo našu ekipu. Doveli smo mladog igrača 1999. godine Kingsa Kangvu, mislim da smo veoma blizu još jednog pojačanja. Ne želim da govorim o kome je reč dok ne bude zvanično, blizu smo da ga promovišemo sledeće nedelje", rekao je Mrkela novinarima na okupljanju ekipe na početku priprema za novu sezonu.

Mrkela je rekao da je "završena priča" o fudbaleru Milanu Gajiću, a da je Milan Gobeljić danas produžio ugovor na dve godine.

"Ponudili smo mu novi ugovor, u isto vreme kad i Gobeljiću, a on je pronašao klub u inostranstvu i to je završena priča. Žao mi je, on je moje dete iz OFK Beograda, mlađih selekcija i prvak sveta sa Novog Zelanda. Žao mi je što je otišao, ali fudbal je takav, želim mu sve najbolje", naveo je.

"Nećemo tražiti desnog beka, nećemo silovati, jako je teško naći desnog beka pogotovo ako je to domaći igrač. Vidite i da u reprezentaciji ne postoji desni bek, nema ni levih, u poslednjih sedam, osam generacija ne postoji pravi levi i desni bek. A da dovodimo stranca, mislim da nema smisla. Zadovoljni smo ovim što imamo, videćemo šta nam dolazi iz mlađih selekcija. Ako se ukaže prilika za desnim bekom, nećemo čekati, ali nije nam sada prioritet", dodao je Mrkela.

On je rekao da je Filipo Falko dobio dozvolu da ostane u Italiji jer želi da pronadje angažman u nekom domaćem klubu, a da će se igrači koji su sa svojim reprezentacijama ekipi priključiti kada im se te obaveze završe.

