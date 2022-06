BURNA NAJAVA NOVE SEZONE! Vučelić GRMEO: Titulu smo izgubili VAN TERENA, VAR neka radi sve vreme!

Prvi čovek crno-belih se osvrnuo na prethodnu sezonu tokom koje je bilo puno pričeo sudijskim odlukama.

Podsetimo, Crvena zvezda je u drugom delu nadoknadila pet bodova zaostatka u odnosu na Partizan, trener Aleksandar Stanojević je odlučio da napusti tu poziciju, a za njegovog zamenika je doveden Ilija Stolica.

- U minuloj godini smo postigli veliki takmičarski uspeh i pod rukovodstvom trenera Aleksandra Stanojevića, vi ste u takmičarskom smislu postigli uspeh i da je samo takmičarski deo bio u pitanju, verovatno bismo mi poneli titulu. Međutim, postoje i uspesi na terenu i van terena, tu van terena smo bili manje uspešni i zbog toga smo ostali bez titule. U Evropi smo otišli dalje nego ikada u istoriji u prolećnom delu. Izabrali smo sa velikom svešću i odgovornosti najboljeg mogućeg šefa stručnog štaba, Iliju Stolicu, zbog toga sam veoma zadovoljan, smatram to važnim uspehom. Od vas se kao i uvek očekuju bitke, takmičenje u prvenstvu, Kupu i Evropi. Od srca vam želim uspeh, ako se potpuno posvetite fudbalu, imaćemo uspeh - rekao je Večelić i dodao:

- Nemojte da isterujete više pravde, to je zadatak nekih drugih, nadam se da će se neki ljudi potruditi da suđenje bude bolje, a da VAR radi sve vreme, da radi u službi fudbala, a ne nečega drugog. Imate specifičnu sezonu do oktobra, pa kreće duža pauza. Želim vam da nemate povreda, da što manje individualno probate da rešavate problem povreda. Pred nama je teško takmičenje, dugo takmičenje, pripreme, nadam se da ćete ih uspešno sprovesti. Imamo veliko poverenje u Iliju Stolicu, koji je posvećenik, kao što je bio i Stanojević. Nadam se da ćete ispunjavati zadatke, da će svlačionica biti kao jedan, ako to bude tako, uspeh neće izostati. Mi iz uprave ćemo se potruditi za one druge elemente koji su van sportskog terena. Želimo vam sreću, uspeh, napred Partizan, živeo Partizan - zaključio je Vučelić.

Kurir sport