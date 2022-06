NI SEKUND SE NIJE PREMIŠLJAO: Čuameni kaže da je izabrao Real i pored razgovara sa Mbapeom

Čuameni je rekao da nema sumnje u to gde želi da igra uprkos tome što je imao ponude i drugih klubova i što je o mogućem transferu u Pari Sen Žermen razgovarao sa Mbapeom, koji je odlučio da ostane u tom francuskom klubu odbivši ponudu upravo Reala.

"Kilijan je ostao u PSŽ-u i znao je da napuštam Monako, pa je želeo da zna da li bih došao u Pariz. Rekao sam mu da je moja prva opcija uvek Real i on je to savršeno razumeo", rekao je Čuameni na zvaničnom predstavljanju u Madridu.

Ovaj 22-godišnji francuski fudbaler je sa Realom potpisao šestogodišnji ugovor. Detalji transfera nisu objavljeni, ali mediji prenose da će Real na račun Monaka uplatiti 80 miliona evra plus još 20 miliona evra bonusa.

Čuameni nije otkrio koji su to drugi klubovi koji su ga želeli i istakao da je samo čekao poziv Reala.

"Onog trenutka kada je Real pozvao, rekao sam svom agentu i klubu da pronađu najbolju opciju za sve. Ni sekund se nisam premišljao. To je bio moj san. Želim da ostavim trag u fudbalu, a Real je najbolji klub gde to mogu da uradim", rekao je on.

Predsednik Reala Florentino Peres je istakao da klub i njegovi navijači uvek žele više i da je fokus već sada na "osvajanju 15. titule prvaka Evrope".

"Imamo sjajan tim, ali znamo da je pred nama veliki izazov i moramo da dovodimo igrače koji su talentovani i željni pobeda, tako da danas predstavljamo igrača koji će nam pomoći da nastavimo da napredujemo", rekao je Peres.

Peres je zahvalio Čuameniju što je "izabrao Real umesto drugih klubova".

Čuameni je igrao za Monako od januara 2020. godine nakon što je prešao iz Bordoa. On je prošle sezone odigrao ukupno 50 utakmica za Monako i postigao pet golova.

