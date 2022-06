NE VOLI KADA KAŽU DA JE BOMBA: Muškarci lude za najlepšom fudbalerkom na svetu, IZGLEDA BRUTALNO, ali to joj stvara probleme FOTO

Isto tako, mnogi nemaju dilemu kada ih pitaju ko je najlepša fudbalerka na svetu.

Dvadesetdvogodišnja Hrvatica je iz dana u dan sve popularnija, na Instagramu je skupila oko 650.000 pratilaca, a njeni intervjui sve češće mogu da se čitaju na sajtovima medija iz celog dela sveta.

U jednom od poslednjih koje je dala za nemačke medija, Ana Marija je pričala o njenom statusu kao ženi u fudbalu.

- Sviđaju mi se kada me nazivaju najlepšom fudbalerkom ili jednom od najlepših, jer me raduje kada čujem da misle da sam lepa. Ali onda su se pojavili naslovi u kojima sam opisana kao najs*ksi fudbalerka ili kao bomba. To mi se nije dopalo. Mislim da je ružno i prema meni i prema mojoj porodici. Morate da pazite šta pišete o ljudima - rekla je fudbalerka.

Ona je ispričala i iskustvo koje je imala sa ljudima koji su navodno pokušavali da joj olakšaju put ka uspehu u fudbalu.

- Mnogo ljudi mi je pisalo pretvarajući se da su menadžeri, a ja tačno znam šta žele od mene. Nikada me nisu videli da igram fudbal, već gledaju samo moju spoljašnost. Smatram da je to velika šteta. Mislim da bi takvi ljudi trebalo više da se raspitaju o meni i da vide šta mogu da uradim u fudbalu. Mnogi su me takođe videli kao priliku da kroz mene i moje društvene mreže ostvare zaradu.

Debitovala je mlada fudbalerka koja igra na poziciji napadača i za nacionalni tim i tvrdi da joj fizički izgled u tome nije pomogao ni najmanje.

- Nikako! Što se reprezentacije tiče, sve je išlo sportskim putem i glatko. Učinili su da se osećam kao profesionalac, a moje fudbalsko znanje su analizirali kroz video snimke utakmica i pozvali me tek onda kad su pomislili da mogu da budem korisna - smatra Ana Marija Marković.

Na sličnu temu, odnosno o ženama u fudbalu, ona je pričala pre nekoliko meseci, a tada je poručila da se žene trude jednako kao muškarci.

- Trebalo bi da nas više cene, obzirom na to da se trudimo i treniramo isto kao i muškarci. Na terenu nije bitno kako izgledate, nego kakav vam je učinak. Tu smo svi jednaki. Bitno je kako ko igra i kako daje golove. Nažalost, više zarađujem od društvenih mreža nego od fudbala - poručila je Markovićeva.

1 / 7 Foto: Instagram/anamxrkovic

Kurir sport