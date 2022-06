KOD STOLICE TRENINZI I UTAKMICE SE SNIMAJU I IZ DRONA! Crno-beli dobro raspoloženi, sledi generalna proba sa Fenerbahčeom! VIDEO

Raspoloženje u crno-belom taboru je veoma dobro, što se videlo i na prepodnevnom treningu u četvrtak na pripremama u Sloveniji. Na to je svakako uticala dobra provera i ubedljiva pobeda na Vidovdan protiv vicešampiona Slovačke Spartaka iz Trnave (3:0). Svega dva dana je ostalo do generalne probe sa najpopularnijim turskim klubom Fenerbahčeom u Gracu, a samim tim i do povratka u Beograd.

Iako bez klasičnog napadača i štopera, crno-beli su na kontrolnim utakmicama pokazali da imaju jasnu viziju igre koju neguje novi šef stručnog štaba Ilija Stolica. Shodno novim zahtevima, posle video analize, odrađen je i prepodnevni trening tokom kojeg je rađena prevashodno prevencija, a potom dodatno i situacije kod prekida.

Od dolaska Stolice, treninzi i kontrolne utakmice Partizana snimaju se i iz drona! Stolica je juče delio i autogram navijačima Partizana koji su došli na trening.

Za poslepodne je u četvrtak zakazan još jedan trenin crno-belih u sportskom kompleksu u Kidričevu, udaljenom petnaestak minuta vožnje autobusom od hotela gde je smeštena ekipa Partizana u Termama Ptuj.

