KOMUNISTI SU ME UNIŠTILI: I danas se prepričava kako su Krcun i Leka zabranili čuvenom Šekularcu transfer iz Zvezde u Juventus

Novopečeni premijerligaš Fulam objavio je na svojim službenim stranicama kako se njihovoj ekipi, za koju sa velikim uspehom igra Aleksandar Mitrović, pridružio Kristian Šekularac, član švajcarske U19 reprezentacije i donedavni igrač Juventusa.

Šekularac se tako vratio u svoj rodni grad, budući da je rođen u Londonu, te uz švajcarsko ima i englesko državljanstvo.

Njegov deda Dragoslav Šekularac bio je legenda i druga zvezda Crvene zvezde.

Čuveni Šeki, možda i najbolji dribler u istoriji našeg fudbala, u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir 2017. godine otkrio je kako su mu transfer u Juventus minirali visoki komunistički funkcioneri Slobodan Penezić Krcun i Aleksandar Ranković.

- Imao sam 21 godinu te 1959, kada me je video Đani Anjeli. Bio sam na vrhuncu i hteo je da me dovede u Juventus. Nije pitao koliko košta. Nažalost, onda počinju političke igre. Tito se nije mešao, ali Ranković i Krcun mi nisu dali da odem. Italijani su tri dana bili ovde, u hotelu "Metropol". Ja sam se sa Anjelijem lako dogovorio, a čekalo se šta će ovi s vrha da odluče. Ogroman novac je bio u pitanju, navodno 600.000 dolara, ali Krcun i Leka su tražili ulaganje u neke fabrike i neke stvari koje nemaju veze s fudbalom. Anjeli se pokupio i otišao, a meni nije bilo do fudbala - rekao je Šekularac i setno dodao:

- Ne da su me komunisti uništili, nego... Bilo, ne ponovilo se.

Šekularac baš nije voleo da govori o Rankoviću i Peneziću. Pomenuo je da bi napravio veliku karijeru da su ga pustili da ode u Juventus.

- Posle toga sam počeo da pravim gluposti. Udario sam sudiju Pavla Tumbasa u Nišu. Isprovocirao me je, a ja to nisam smeo da uradim. Neki u političkom vrhu kao da su to jedva čekali. Hteli su da me unište, i kao fudbalera i kao čoveka. A bio sam popularan kao Đoković danas! Poslali su me u vojsku na godinu i po dana, ali jedan pukovnik koji je bio u upravi Partizana otezao je da dobijem poziv. Na kraju sam morao kod Leke Rankovića u kabinet, a posle toga u školu rezervnih oficira u Bileći - pričao je Šekularac u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir.

Dragoslav Šekularac je rođen 8. novembra 1937. godine u Štipu, a preminuo je 5. januara 2019. godine u Beogradu. Za Crvenu zvezdu je odigrao 375 utakmica i postigao 119 golova. Igrao je još za Karlsrue, Sent Luis, OFK Beograd, nekoliko južnoameričkih timova. Za reprezentaciju je odigrao 41 utakmicu i postigao šest golova.

Kurir sport