UROŠEVIĆ PRED NOVU SEZONU: Borba će biti još žešća

"Očekuju nas u prvih nekoliko kola nezgodna gostovanja i put koji nikada nije lak, kao što je Ivanjica u prvom kolu. Ali, navikli smo da moramo da se borimo od prvog do poslednjeg kola, bez prava na poraz", rekao je Urošević za klupski sajt.

"Ove godine je ulog još veći jer prvak ide direktno u Ligu šampiona, tako da borba tek počinje i biće žešća nego prošle godine", istakao je on.

Fudbaleri Partizana novu sezonu u Super ligi Srbije počinju u subotu kada će gostovati Javoru u Ivanjici.

Urošević je naveo da je u ekipi napravljen "ogroman rez".

"Došli su novi šef stručnog štaba, nekoliko novih igrača, a ujedno su i novi taktički zahtevi. Kako je desetorici igrača istekao ugovor, uz decu iz naše škole, mogu reći da sam zadovoljan time šta smo pokazali, uz naravno želju da dobijemo još pojačanja da bismo bili pravi", rekao je Urošević.

Levi bek Partizana, koji je pre nekoliko meseci produžio ugovor sa crno-belima, u odsustvu Saše Zdjelara je na pripremnim utakmicama u Sloveniji poneo i kapitensku traku.

"Pre nekoliko godina, jedan od igrača je rekao da smo mi svi 'nosači trake', a da je samo jedan kapiten - Saša Ilić. I to je, zaista, tako", rekao je Urošević.

"Čuvamo uspomenu na to i izuzetno poštujemo svakog saigrača, bilo da je dete Partizana ili svojim zalaganjem i borbenošću to pokazuje. Dok Zdjelar nije bio medju starterima, traka je bila kod mene i svakako je ponos nositi je", dodao je on.

Urošević je na kraju pozvao navijače crno-belih da ih podrže u novoj sezoni i dodao da bi voleo da stadion u Humskoj na svakoj utakmici bude ispunjen.

"Prošle godine smo osvojili 98 bodova, došli do osmine finala Lige konferencije, ali je nedostajalo to 'nešto'. A to 'nešto', osim malo sportske sreće, upravo su oni. Jer, koliko god njima bilo teško, nama je duplo teže u neprekidnoj borbi. Nadam se da će biti uz nas na svakoj utakmici", naveo je Urošević.

Utakmica prvog kola nove sezone Super lige Srbije izmedju Javora i Partizana igra se u subotu od 20.00.

(Beta)