UŽIVO, VIDEO: CRVENA ZVEZDA - RADNIČKI, NIŠ: Šampionski početak! Katai iz penala u 3. minutu doveo Zvezdu u vođstvo, Nišlije prete

Crvena zvezda - Radnički, Niš 1:0

Tok utakmice:

Prvo poluvreme

10. minut - Kontranapad Nišlija ne koristi talentovani Stefan Mitrović, sve je dobro uradio osim završnog udarca, koji je Borjan lako zaustavio

4. minut - Radnički odmah uzvraća, odličan šut kapitena Nišlija Pejović, ali Zvezdin golman Borjan je siguran.

3. minut - GOOOL - Katai iz penala - Aleksandar Katai je bio precizan sa bele tačke, rutinski je savladao Drobnjaka. Prethodno je u šesnaestercu gostiju rukom igrao Tolordava - 1:0

1. minut - Ofanzivan početak domaćih, priliku iz slobodnog udarca iskosa sa ivice šesnaesterca imao Katai

1. minut - Počela je ztakmica na Marakani

Crvena zvezda u nedelju od 20 časova otvara sezonu u domaćem šampionatu, gde će na stadionu "Rajko Mitić" dočekati ekipu Radničkog iz Niša.

Crvena zvezda (4-2-3-1): Borjan - Gobeljić, Eraković, Dragović, Rodić - Kanga, Kangva - Ivanić, Bukari, Katai - Pavkov. Trener: Stanković.

Radnički Niš (4-2-3-1): Drobnjak - Aksentijević, Tolordava, Mlađović, Jovičić - Pejović, Dimić,- Jovanović, Mićibući, Mitrović - Petrov. Trener: Sivić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dan pre meča protiv niškog Radničkog na stadionu "Rajko Mitić", Stanković je prihvatio ulogu favorita ispred Partizana u istorijskoj sezoni. Onoj u kojoj će šampion osim titule dobiti vizu za Ligu šampiona, a samim tim i 20 miliona evra kao nagradu.

- Odmor je bio kratak, ali tako je svima. Pripreme služe za uigravanje, podizanje forme, da se probaju taktičke zamisli, a protiv Zenita je bilo jako dobro. Umem da se našalim sa igračima da su bili fenomenalni i sada nema izgovora za ulazak u prvenstvo. Svesni smo izazova, kako je biti u ulozi favorita. Kada pričamo o jednoj utakmici pa ti unapred daju da kao pobeđeno je mnogo teško, a ne kada ti neko pripiše ceo šampionat unapred. Dug je maraton i trka, biće umora, povreda, dobrih i loših stvari, samo onaj ko je mentalno i fizički spreman biće pravi – počeo je Stanković.

Pozvao je i navijače da ispune tribine "Marakane".

– Zvezdin navijač zna da prepozna momenat. Lepa je poruka da je svaka najbitnija, ova ima posebnu težinu. Verujem da će biti stadion dobro ispunjen, iako je leteo i vreme odmora – zaključio je Stanković.

Sad već standardni prvotimac Strahinja Eraković željno iščekuje utakmicu i početak sezone.

- Na početku svake sezone imam isti osećaj. Sve ono što smo dobro uradili - pamtimo, ali uvek želimo to da ponovimo, pa i da napravimo korak više. Iza nas je odlična sezona, ali težimo ka tome da ova što sledi bude još bolja. Uzbuđen sam, od poslednje utakmice na Marakani je prošlo više od mesec dana i zaista jedva čekam da ponovo osetim atmosferu, vidim pune tribine i naravno da se zajedno radujemo uspesima koje ćemo, nadam se, zajedno ostvariti - počeo je Eraković.

foto: Starsport

Šef stručnog štaba Nišlija Tomislav Sivić prepustio je Zvezdi ulogu favorita na premijeri Superlige, ali je istakao da njegov tim u Beograd neće ići sa "belom zastavom".

- Pred nama je najteže moguće gostovanje u našoj ligi. I Radnički, a i ja smo osetili gorak ukus Marakane. Znamo koliko tamo može da bude neprijatno, ali svaka utakmica je nova šansa da popravimo utisak. Da se predstavimo u dobrom svetlu, da pokažemo da smo na pripremama obavili kvalitetan posao. Rezultat je u drugom planu, u smislu da nemamo imperativ. Ako se sećate, Zvezda je prošle godine kiksnula u prvom kolu protiv Vojvodine i imala je određene probleme zbog toga. Sada će sigurno dati sve od sebe da joj se to ponovo ne dogodi, ali mi ćemo dati naš maksimum da im se to dogodi. Oni su izuzetno snažan tim, osvajači su duple krune, ali mi ćemo probati da igramo našu igru, da izađemo visoko, pa na kraju neka bude šta bude. Mi tamo ne možemo puno toga da izgubimo, a možemo mnogo da dobijemo. Neće biti nikakva katastrofa za nas ukoliko ne zabeležimo pobedu. Pratili smo pripremne utakmice Crvene zvezde, oni su favoriti, ali mi imamo svoju viziju i probaćemo da iz toga profitiramo koliko god je to moguće - rekao je Sivić.

Kurir sport