ZVEZDINE LEGENDE ZADOVOLJNE ŽREBOM: Džaja i Pižon nadaju se Ligi šampiona, SVE IDE PO PLANU, pozivaju na oprez (VIDEO)

Dragan Džajić i Vladimir Petrović Pižon, legende Crvene zvezde i fudbaleri sa statusom Zvezdinih zvezda, zadovoljni su posle žreba za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Obojica smatraju da je Crvena zvezda kvalitetnija od Pjunika iz Jermenije i Didelanža iz Luksemburga. Počasni predsednik crveno-belih poziva na oprez, bez obzira što je svestan snage i kvaliteta šampiona Srbije.

- Treba da budemo zadovoljni kada se uzme u obzir koga smo sve mogli da izvučemo na žrebu, i nadam se da je i trener Stanković zadovoljan, da je i on to želeo. Iz svog iskustva mogu da kažem "prvo skoči, pa reci hop", ali dolaze dve utakmice u kojoj imamo dobru šansu da prođemo dalje i nadam se da ćemo je iskoristiti. Tu sam uvek da pružim podršku i da podelim neko iskustvo, ali što se saveta za igrače tiče tu je trener koji to radi veoma dobro. Za sada sve protiče po planu, dve pobede na startu sezone, dobro igramo i nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu. Nama je veoma važno i to kako igramo u prvenstvu, a ekipa iz meča u meč pokazuje da je u sve boljoj formi. Odlično smo počeli i treba tako i da nastavimo - rekao je Džajić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Vladimir Petrović Pižon uključen je u rad struke, pošto pomaže Dejanu Stankoviću u prvom timu.

- Potencijalni protivnici su korektni, možemo sa obe ekipe da igramo, ali ne smemo da se opustimo, jer svaki rival može da napravi problem, ako se olako shvati. Žreb je doneo ono što smo priželjkivali, jer je svakako moglo i gore. Pozitivna stvar je da je kod nas prvenstvo počelo i da igrači ulaze u formu, što se videlo i posle prve dve utakmice. U dve utakmice smo postigli devet golova i to je dobro, ali ne treba previše da hvalimo, već da nastavimo da igramo. Posle četiri utakmice, doći će i ta peta, prva evropska, i siguran sam da ćemo biti još spremniji. Samo je izuzetno bitno da nikog ne potcenimo - istakao je Pižon Petrović.

Kurir sport