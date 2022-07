MA KAKAV SPORT, LOVA JE NA SAJTU ZA ODRASLE: Šokirala je Evropu odlukom da ZAVRŠI KARIJERU, a evo kako je skupila BRDO NOVCA! FOTO

Medlin Rajt je bila poznata i uspešna fudbalerka kada je s 22 godine odlučila da završi karijeru i pokuša da dođe do ozbiljnije zarade.

Poznato je da u ženskom fudbalu nema novca koliko u muškom, a Medlin nije ni prva ni poslednja devojka koja je odlučila da nakon sporta pređe na sajtove za odrasle.

Britanka je dobila otkaz u Čarltonu početkom 2021. godine zbog snimaka sa kućnih žurki, ali i iz auzomobila dok vozi i pije šampanjac.

Nakon toga, ona je prešla na popularni sajt "Only fans", na kojem korisnici naplaćuju sadržaj, odnosno slike i snimke.

I sudeći po najnovijim informacijama, napravila je odličan potez.

Samo od pomenute platforme ona je za godinu dana zaradila 600.000 evra, a mediji na ostrvu prenose da je to samo deo njene zarade.

Ovako je svojevremeno govorila o fudbalu i odluci da ga napusti.

"Volela sam Čarlton, svoje trenere i ekipu pa me je odluka kluba da me otpusti pogodila. Nakon što sam otpuštena počela sam da razmišljam hoću li opet moći da igram i na kojem nivou, te hoće li iko od klubova hteti da me dovede. Bilo mi je jasno koliko sam ljudi razočarala", pojasnila je Rajt svoju odluku.

Ubrzo je njen nalog na društvenoj mreži Instagram doživeo veliki rast, a trenutno na njemu ima više od 340.000 "pratilaca".

Kurir sport