MORAMO DA ODIGRAMO SAVRŠEN MEČ! Trener kiparskog AEK-a Oltra upozorio da Partizan ima bogatu istoriju

Kiparski AEK doneo je gol prednosti na revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, koji će se igrati u četvrtak od 21 čas na stadionu u Humskoj. Ipak, trener kluba iz Larnake Hoze Luis Oltra je u Beogradu istakao da njegov tim mora da odigra savršen meč protiv Partizana kako bi se plasirao u plej-of drugog po jačini UEFA takmičenja.

Odlično su Kiprani upoznati sa svime što ovog leta okružuje crno-bele. Znaju za veliku krizu rezultata, pretpostavljaju da tribine neće biti krcate, ali sve to ni najmanje ne opušta trenera kiparskog prvaka Luisa Oltru pred sutrašnji okršaj.

- Čeka nas važna utakmica protiv teškog protivnika, koji ima istoriju. Moraćemo da odigramo savršen meč, jer protiv nas imamo dobar tim, sa dobrim igračima. Moramo da budemo pametni, ne samo u odbrani. Važno je da uzmemo loptu i da ne primimo prvi gol – rekao je Oltra, istakavši da njegov tim nije došao u Beograd da se brani.

- Želimo da igramo našu igru, ofanzivno. Ako im prepustimo loptu „patićemo“. Imamo to na umu. Ukoliko uspemo da ostvarimo posed, mislim da ćemo imati šansu. Verujem u igrače koje imam na raspolaganju.

Priznao je trener AEK-a da se izuzetno raduje izlasku na stadion Partizana.

- Ova utakmica je posebna za mene. Protiv istorijskog tima, prvi put sam u Srbiji. Moraćemo da zaboravimo na atmosferu koja će nas sačekati, Partizan je u prvom duelu pokazao da je na nekim mestima bio bolji od nas. Moraćemo da promenimo neke stvari, ne samo u odbrani. Moramo da odigramo kompletnu utakmicu inače neće biti moguće da prođemo dalje – kazao je Oltra i dodao:

- Ne mislim da je naša prednost to što je Partizan, kako kažete, u krizi. Svakako, što manje bude njihovih navijača, to je bolje za nas. Ali, ostajemo fokusirani na igru, prednost će biti da odigramo dobru utakmicu. Biće problem ukoliko povedu, to je ono na čemu radimo na treninzima – zaključio je Luis Oltra.

