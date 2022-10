4. KOLO LIGE ŠAMPIONA – PREUZMI 2.000 RSD I SASTAVI DOBITNU KOMBINACIJU

Četvrto kolo grupne faze Lige šampiona startuje večeras, a kladionica Meridian, tradicionalno, donosi top kvote, vrhunske bonuse, ali i najraznovrsniju ponudu igara.

MILAN – ČELSI: 1 (3.05) X (3.45) 2 (2.40)

Milan je pre sedam dana doživio jedan od najtežih poraza u eri Stefana Piolija. Čelsi je pregazio Rosonere na “Stamford Bridžu” i sada će oni na svom stadionu probati da se osvete glavnom konkurentu za prvo mesto u ovoj grupi. I dalje će nekolicina igrača nedostajati aktuelnom šampionu Italije, ali to ih neće sprečiti da ciljaju pobedu u ovom okršaju.

Čelsi izgleda preporođen u poslednjih nekoliko mečeva. Šok terapija je urodila plodom i Grem Poter je za kratko vreme implementirao svoje ideje u igru “Plavaca”. Ipak, poraz od Dinamo Zagreba na startu grupne faze Lige šampiona je dosta toga zakomplikovao, pa ekipa iz Londona ne sme sebi dozvoliti eventualni poraz u “gradu mode” jer bi u tom slučaju mogli sebe dovesti u jako neugodnu situaciju.

DINAMO ZAGREB – SALCBURG: 1 (2.80) X (3.35) 2 (2.60)

Dinamo Zagreb je odigrao impresivne kvalifikacije za Ligu šampiona, a ništa slabiji utisak nisu ostavili ni u grupnoj fazi. Tim Ante Čačića je pokazao verovatno više od tri boda koliko su osvojili do sada i to će imati priliku da isprave u četvrtom kolu. Na “Maksimiru” su odigrali samo jedan meč i to onaj istorijski u kojem je srušen Čelsi.

Salcburg iz godine u godinu drastično napreduje u Evropi. Prošle sezone su čak uspeli da stignu do osmine finala gde nisu imali dovoljno snage da u dva meča eliminišu Bajern. Sada žele novu šansu u nokaut fazi Lige šampiona, a eventualni trijumf u glavnom gradu Hrvatske bi bio gigantski korak ka novom prezimljavanju u najelitnijem fudbalskom takmičenju na Starom kontinentu.

Još šest utakmica će se igrati večeras na terenima širom Evrope. Juventus u Izraelu mora da savlada Makabi Haifu ukoliko želi da zadrži bilo kakve šanse za prolazak dalje. Pobeda “Stare dame” se plaća kvotom 1.85 u Meridianu!

PSŽ nije uspeo da savlada Benfiku u Lisabonu i sada će biti motivisani da to učini na svom “Parku prinčeva”. Kec na ovom meču se nudi po kvoti 1.45.

Prvu evropsku utakmicu u svom drugom mandatu u Sevilji, Horhe Sampaoli će voditi protiv Borusije Dortmund. Čak pet golova je viđeno u okršaju ova dva tima pre sedam dana, a 3+ izgleda više nego primamljivo i “daje” se na kvoti 1.75.

Mančester Siti će biti apsolutni favorit na gostovanju kod Kopenhagena, baš kao i Real Madrid u Poljskoj gde će igrati protiv ukrajinskog Šahtjora. Večeras se takođe sastaju Seltik i Lajpcig.

