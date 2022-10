ZVEZDA GOSTUJE NA "ČIKA DAČI" Milojević pred Radnički Kg: Znamo njihove mane, ali ih poštujemo

Crvena zvezda sutra od 14 časova gostuje kragujevačkom Radničkom u okviru 15. kola Superlige Srbije, a očekivanja pred naredni prvenstveni meč izneo je šef stručnog štaba Miloš Milojević.

- Biće promena u timu. Neke moramo da izvršimo, a druge jer su nam pojedini igači u velikom opterećenju, ali “gro” igrača koji su igrali u Budimpešti mogu da igraju ponovo - rekao je Milojević.

Kratko je mladi strateg izneo analizu utakmice protiv Ferencvaroša i istakao da je atmosfera u ekipi na visokom nivou.

- Vreme je kratko, nemamo mnogo vremena za radovanje, a tako ni za “plakanje”. Nismo zadovoljni rezultatom. Ima puno segmenata igre u kojima smo bili zadovoljni, ali ta dva trenutka nepažnje su nas skupo koštala. Sa tog aspekta smo analizirali utakmicu i probaćemo to da ispravimo, da učimo na najteži način - na našim greškama. Atmosfera je dobra. Znamo da nam je prvenstvo najbitnije, najvažnija nam je sledeća utakmica, a to je Kragujevac. Ekipa koja je u dobroj formi, igra dosta moderno, tako da se spremamo za njih. Okrenuti smo jednoj dobroj predstavi i rezultatu u Kragujevcu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ističe Milojević da Crvena zvezda poseduje konstantost, ali je teško držati istu kada nastupate na više frontova.

- Smatram da konstantnost imamo, s tim što jačina protivnika varira u Evropi i prvenstvu. Bilo bi idealno da od kada sam došao u Crvenu zvezdu da smo sve utakmice dobili, to bi bilo perfektno. Međutim, igrali smo protiv dobrih ekipa. Ni na jednoj utakmici se nismo obrukali. Osim, ponoviću opet gde nisam bio zadovoljan odnosom, zalaganjem i kontrolom utakmice, a to je Trabzonspor. To je više bio dan gde su dve dobre ekipe imale loš dan, pa taj tim koji ima malo bolji dan pobedi. Monako kući i Ferencvaroš na strani su utakmice gde smo nezasluženo ostali “praznih ruku”. To je fudbal i Evropa, mala dekoncentracija, nedisciplina, komocija se kazni. To je nešto što moramo da znamo, a ne da učimo, jer toliko dugo igramo u Evropi. Fali nam konstantnost u Evropi.

Šef struke Crvene zvezde očekuje dobar fudbalski element u Kragujevcu i veruje u pobedu svog tima uz maksimalno zalaganje.

- Dobra ekipa, dosta su neugodni. Imaju par kvalitetnih igrača koji su na jako dobrom nivou Superlige Srbije. Zanimljiv im je sistem igre, imaju dosta rotacija u ofanzivi. Znamo njihove mane, ali ih poštujemo. Takođe, znamo da je atmosfera uvek domaćinski “vatrena”, ali biće i naših navijača u velikom broju. Očekujemo dobru utakmicu i maksimalno smo fokusirani na meč.

foto: Starsport©

Radnički 1923 poseduje veliki broj iskusnih igrača, a naš stručni štab se pobrinuo da otkrije sve kvalitete i nedostatke narednog protivnika.

- Vidosavljević je interesantan igrač, lucidan. Ima i drugih igrača koji mogu biti “opasni” tipa Krajišnik, Čolović, Tomić. To su fudbaleri koji imaju gol, asistenciju u nogama. Uz dužno poštovanje prema Radničkom, moramo da podižemo nivo naše forme, verujemo u to što radimo i rastemo kao ekipa iz utakmice u utakmicu, da se osvrnemo više na našu igru, da smanjimo greške i povećamo broj uspešnih akcija.

Kulibali je zbog povrede propustio utakmicu protiv ekipe iz Mađarske, a pod znakom pitanja je i za naredni meč.

- Kulibali je povređen. Imao je problema sa leđima, zbog toga nije bio u konkurenciji za Ferencvaroš. Videćemo kako je trenutno. Nismo imali prostora za mnogo treninga. Spreman je 50-50 za utakmicu, ali ne zato što nema mesta, već medicinski nije 100 posto spreman.

Stameni vezista Seku Sanogo je prinudno zbog povrede napustio igru sredinom prvog poluvremena protiv Ferencvaroša i neće igrati predstojeći duel.

- Sanogo je van grupe. Nije u mogućnosti da igra duel protiv Radničkog iz Kragujevca. Videćemo da li će biti spreman za meč protiv Vojvodine.

Ističe Miloš Milojević da mladi levi bek Irakli Azarov konkuriše za utakmicu protiv Radničkog 1923.

- Irakli bi mogao da dobije šansu. Kvalitetan je igrač, reprezentativac Gruzije. Mora da se adaptira na ligu, tim i postoji šansa za njega, kao i za svakog drugog od 28 igrača koje imamo.

foto: Starsport©

Mnogo utakmica je pred Crvenom zvezdom do kraja jesenjeg dela prvenstva, a mladi trener veruje u snagu svog tima.

- Igrači imaju snage u svojim nogama da odigraju svih 15 mečeva do kraja, možda ne svi. Znamo koji fudbaleri nam se više troše, a koji manje. Probaćemo sa minimalnim rotacijama. Mislim da nam je najbitnija motivacija. Igrači moraju da shvate da su utakmice luksuz, zbog njih živimo. Tu imamo odgovornost prema sebi i navijačima da uvek budemo na maksimalnom nivou i postižemo najbolje rezultate.

Još šest bodova je u igri kada je u pitanju grupe faze Lige Evrope, a Crvene zvezda matematički može do evropskog proleća.

- Iskreno mislim i verujem da ima. Dobre igre u Evropi i ne tako pozitivan rezultat su nešto što nam daje veru da možemo. Idemo utakmicu po utakmicu. Pred nama je mini ritam domaćeg prvenstva koje nam je prioritet. Možemo da kontrolišemo nas, a to je da probamo da pobedimo obe utakmice - Trabzonspor i Monako, te da vidimo kako se odvija situacija u grupi.

Na zimskoj pauzi Crvenu zvezdu očekuje i prelazni rok.

- To je više pitanje za skauting službu i sportskog direktora. Znaju želje koje imam i to nije daleko od njihovih. Sagledavamo objektivno na kojim pozicijama nam trebaju igrači. Posedujemo veliku grupu fudbalera, a da bi bilo dolazaka mora da bude i odlazaka. Ne treba nam preobimna grupa gde imamo veliki broj neiskorišćenih igrača - zaključio je Milojević.

(Kurir sport)