UŽIVO, VIDEO: VOJVODINA - CRVENA ZVEZDA (18.55) Novosađani se OPASNO NAOŠTRILI, Katai i Ivanić od početka u timu Zvezde!

Fudbaleri Vojvodine će u zaostalom meču petog kola Superlige Srbije igrati protiv aktuelnog šampiona Crvene zvezde. Ekipa Vojvodine će tako posle, poraza od Partizana u Beogradu, igrati na svom terenu u derbiju protiv Zvezde. Početak utakmice u Novom Sadu je u 18.55 časova.

Vojvodina - Crvena zvezda (18.55) Stadion: "Karađorđe" u Novom Sadu. Sudija: Miloš Milanović VOJVODINA (4-1-4-1): Carević - Bjeković, Vitas, Jeličić, Antonijević- Busnić, Miletić- U. Nikolić, Simić, Čumić - N. Nikolić. Trener: Rastavac. CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Borjan - Eraković, Milunović, Dragović, Rodić - Kanga, Mijailović - Bukari, Ivanić, Katai - Pešić. Trener: Milojević.

Izabranici Miloša Milojevića u prethodnoj nedelji igrali su protiv Radničkog iz Kragujevca, gde su do pobede došli pogotkom iz spornog penala u finišu susreta, dok će u nedelju 23. oktobra gostovati Radničkom u Nišu, a potom igrati protiv šampiona Turske Trabzona na "Marakani".

Crveno-beli su prvoplasirani sa 35 bodova, a Vojvodina je na šestoj poziciji sa 23 osvojena boda.

- Verujem da je ispred nas utakmica u kojoj Vojvodina nema šta da izgubi, a može mnogo toga da dobije. Imamo zadatak da u jednom periodu napravimo snažan kolektiv, a pod tim podrazumevamo i tim na terenu, ali i sve strukture unutar kluba koje treba da funkcionišu na jednom visokom nivou. Ovu utakmicu vidim kao ispit snage našeg kolektiva, naše uprave, tima i navijača. Ne bih mnogo pričao o ekipi Crvene zvezde koja je pokazala svoj kvalitet. Glavni igrači Zvezde opšte poznati su svima nama. Ekipa Vojvodine ima svoje uspone i padove, ali verujemo u to i da u napadačkom delu tima imamo igrače koje možemo više da koristimo, baš kao i u fazi odbrane - rekao je trener Vojvodine Rastavac.

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević najavio je da će, zbog gustog rasporeda, biti promena u timu i protiv Vojvodine.

- Rotirali smo određeni broj igrača, a koliko će to da bude u Novom Sadu, da li trojica, četvorica ili petorica, sve zavisi od nas, ali i od protivnika. Biće nekih promena, ali ne mnogo, i onda ćemo nastaviti tako da idemo iz utakmice u utakmicu. Sad smo imali dan više odmora u odnosu na Ferencvaroš i Radnički 1923, tako da su momci spremni i mislim da nema potrebe za prevelikim rotacijama. Ne razmišljamo o tome da li je Vojvodina u krizi, već idemo sa ciljem da odigramo našu utakmicu i da se podignemo na nivo na kom možemo da budemo i na kom smo bili u mnogim mečevima. To u kakvoj su formi može da bude i plus i minus, jer smo prošle nedelje imali protivnika sa nizom pobeda, dok je sad drugačija situacija, ali dobro znamo kvalitet Vojvodine i u stručnom štabu i u igračkom kadru, tako da se više spremamo na to, nego što im pratimo formu. Znači nam što imamo niz od devet pobeda protiv Vojvodine u Novom Sadu, ali ništa ne dobijamo na gotovo. Sutra je nova utakmica u koju moramo da uđemo koncentrisano, fokusirano i sa elanom, a ako tako bude, rezultat ne bi trebalo da izostane - rekao je Milojević.

Kurir sport