AKO NEKO MISLI DA JE LAKO OSVAJATI BODOVE U SRBIJI, ONDA SE VARA! Trener Zvezde otimista pred gradski derbi na Banovom brdu

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak od 18.45 časova gostovati Čukaričkom u gradskom derbiju, okviru zaostale utakmice sedmog kola Superlige Srbije, a očekivanja pred meč izneo je šef stručnog crveno-belih Miloš Milojević.

- Čukarički je u malom padu rezultata, ali ima dobar trend igre, kvalitetna su ekipa sa sjajnim igračim kadrom i posebnim talentom u ofanzivi. Imali su nesreću da ne ostvare povoljan rezultat na nekoliko utakmica, ali u pripremi meča im ukazujemo maksimalno poštovanje i spremamo se za susret, ne gledajući njihovu trenutnu formu - počeo je Milojević.

Boje Čukaričkog brani i Vladimir Lučić, Zvezdin talenat koji se kali na Banovom brdu na pozajmici.

- Lučić je kvalitetan igrač, igra u dobroj ekipi i definitivno je momak na koga treba da obratimo pažnju. U konkurenciji je na poziciji gde imamo najviše igrača i morali smo da budemo realni i svesni da je njemu najbitnija minutaža i to da konstantno igra. On to sjajno koristi u Čukaričkom, a za dalje ćemo videti kad se završi sezona.

Hvali šef stručnog štaba Milojević i talentovanog Mijatovića.

- Videćemo da li će Mijatović početi, ali razgovarali smo i izuzetno sam zadovoljan odnosom, radom i talentom koji pokazuje. Ako bude radio kao do sad i ispravljao ono što treba, dobiće podršku od svih u stručnom štabu. Smatram da treba da se fokusira samo na prvi tim, da se bori za pet ili 50 minuta i da u tom slučaju nagrada za njega, nas i navijače neće izostati.

Zdravstvena situacija u Crvenoj zvezdi nije bajna, ali veruje Milojević da će sve biti u redu pred meč-

- Imamo nekoliko igrača koji su imali problem sa stomačnim virusom, ali je situacija sve bolja. Imamo dan i po do početka utakmice i mislim da će sve da bude u redu sa igračima koji su imali problem.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Dilema između Sanoga i Mijailovića, kome dati prednost protiv Čukaričkog?

- Kada je to u pitanju, uvek gledamo ko je trenutno u boljoj formi, jer su i Mijailović i Sanogo kvalitetni igrači. Znamo šta Sanogo može kad je spreman i prvo je bilo pitanje da li će uopšte igrati do kraja sezone, ali evo, već trenira sa nama. Možda nije za 90 minuta u ovom momentu, ali je igrač koji nam mnogo znači.

Fokusiran je Milojević isključivo na igru svoje ekipe.

- Ne komentarišem suđenje, jer se ne bavim faktorima na koje ne mogu da utičem. Ne želim tome da posvećujem pažnju. Usmeren sam na nas, da odigramo maksimalno ozbiljnu utakmicu i da angažovano odradimo sve zahteve i pristupimo meču kao da je prvi, a ne pretposlednji u ovom delu sezone. Moramo da zaboravimo psihološki umor i da damo sve od sebe da pobedimo utakmicu.

Ciljevi u Crvenoj zvezdi su uvek najviši, čega je svestan i Milojević..

- Zadovoljan sam bodovnim saldom koji smo ostvarili u ligi, pogotovo ako se uzme u obzir da smo od 11 utakmica, svega tri imali kod kuće i osam na gostovanju, a to uopšte nije lako. Ako neko misli da jeste, onda se vara. Mislim da smo u mnogim utakmicama mogli da pružimo bolju igru, ali bilo je mečeva gde smo bili veoma dobri. Svesni smo toga, ali uvek sebi postavljamo najviše ciljeve, tako da, želimo da unapređujemo i rezultat, i igru, i igrače. Znamo gde smo i šta smo i dobro je što imamo trend rezultata, koji ćemo, nadam se, nastaviti protiv Čukaričkog - zaključio je Miloš Milojević.

