SINIŠA ME JE NAUČIO JEZIK I DAVAO OČINSKE SAVETE! Emotivna ispovest saigrača fudbalske legende: Mihajlović je bio JEDNA LJUDINA

Preminuo je jedan od najlegendarnijih fudbalera sa ovih prostora, Siniša Mihajlović.

On je bio poštovan i kao čovek i kao sportista, u Italiji je stekao poštovanje od celokupnog društva, a tamo je postavio neke izvanredne rekorde.

Povodom gubitka legende, gosti u jutarnjem programu bili su Predrag Gajić, novinar sportske redakcije Kurira, Petar Puača, bivši fudbaler i fudbalski trener i Alen Tupajić, fudbalski trener.

Bivši fudbaler, ali i saigrač Siniše Mihajlovića, osvrnuo se na svoj početak u Crvenoj zvezdi, ali i u Italiji, kao i to da mu je Siniša nesebično pomogao.

- Siniša Mihajlović je bio najveći velikan u fudbalu. Bili smo saigrači u Zvezdi, ja sam tada ušao u prvi tim i bio najmlađi, a on mi je uvek davao očinske savete. Pomagao je svim mlađim igračima, Zvonku Milojeviću, Adžiću i meni. Kasnije nam se put spojio u Italiji, on je igrao u Sampdoriji, a ja sam tek potpisao za Đenovu - počeo je Puača, pa nastavio:

- Siniša mi je pomogao u izboru kuće u Italiji, naučio me prve reči italijanskog jezika, pomogao da se snađem u Italiji. On je bio jedna ljudina, nisam upoznao u svetu fudbala osobu poput njega, iako je bilo predivnih ljudi poput njega.

Nakon toga, Gajić je jednom referencom sa komemoracije opisao koliko je Mihajlović poštovan.

- Imali smo priliku da vidimo da je na hiljade ljudi došlo na mesto sahrane Siniše Mihajlovića, a to samo pokazuje koliko su ga poštovali. Neverovatan sportista i čovek. Dragiša Binić je juče na komemoraciji rekao 'otišao je najbolji među nama', ako oni to kažu, generacija koja je postigla sve što se može postići, onda nam to govori kakav je on čovek bio - rekao je Gajić.

Nakon toga, Tupajić je rekao da je Mihajlović ostavio neverovatno pozitivan uticaj na reprezentaciju, koji možda tinji i dan danas.

- Siniša je rođeni vođa, komadant. On je možda i napravio osnovu naše reprezentacije, jer su to tada bili klinci koji su gledali i prilazili igračima iz prvog tima. Oni su odrasli pored njega, a on ih je usmeravao kako da se ponašaju na terenu, a ponekad i kako van njega. Ne vezuje se on samo za fudbal, tu je mnogo širi krug. Imam veliko poštovanje prema njemu - rekao je Tupajić.

