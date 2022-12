NIJE ZADOVOLJAN ČETVRTIM MESTOM! Ciljevi Čukaričkog su JASNI, kapiten Docić ima JAKU poruku - Tu sam i dalje, nisam se zasitio

Čukarički danas počinje pripreme za nastavak sezone.

Šef struke Dušan Kerkez izvršiće tačno u podne prvu zimsku prozivku na stadionu na Banovom brdu, gde će ekipa raditi sve do polaska u Antaliju, 12. januara. Brđani su prvi deo sezone završili na četvrtom mestu, sa četiri boda manje od ekipe TSC-a. Jedan od najiskusnijih u timu sa Banovog brda, kapiten Marko Docić, smatra da će se u prolećnom delu Super lige, ali i Kupu Srbije, voditi velika borba za raspodelu evropskih pozicija.

- Tokom karijere, nikad nisam imao ovoliko dugu pauzu. Iskreno, ovoga puta nam je baš prijala, s obzirom na to da smo ranije počeli pripreme, igrali u Evropi, imali zaista zgusnut raspored. Bilo nam je potrebno dosta energije, a sada smo se odmorili, osvežili i spremno dočekujemo zimske pripreme – kazao je Docić.

foto: FK Čukarički

Četvrtim mestom kapiten nije nezadovoljan, iako su ciljevi Čukaričkog mnogo veći u tekućoj sezoni.

- Mogli smo dosta bolje od onoga što smo postigli i to je činjenica. Bez obzira na sve, mogli smo da imamo pet-šest bodova više. Jeste bilo dosta odlazaka, isto toliko i novajlija u timu, neka od pojačanja stigla su i posle priprema i to se tokom prvog dela sezone osetilo. Igrali smo “šareno”, ali očekujem da ćemo mnogo bolje izgledati u drugom delu sezone. Imamo oformljen tim, kad svi zajedno prođemo pripreme, još ćemo se dodatno zbližiti, naravno i podići kvalitet igre. Podrazumeva se, naš cilj ostaje treće mesto – optimista je Docić, koji dodaje:

- Za sada je na toj poziciji TSC, zasluženo. Nisu mnogo menjali, ostao im je isti trener, doveli su odlična pojačanja, pre svega tu mislim na Luku Ilića i Sašu Jovanovića. Biće nam veliki konkurenti, ali četiri boda je dostižna razlika. Naravno, uz njih, najveći konkurent je Vojvodina, ali su i sve ostale ekipe pokazale da su vrlo opasne. Novosađani takođe imaju odličnog trenera, organizaciono su mnogo bolji nego prethodnih sezona, tako da će biti zanimljivo. Uz nas i TSC, veliki su pretendenti na treće mesto.

Ne zaboravlja Docić ni takmičenje u Kupu Srbije. Čukarički još uvek nije odigrao meč osmine finala Kupa, u kojem će im rival biti član Prve lige Srbije, Metalac, duel će biti igran u Gornjem Milanovcu.

- Razmišljamo i o tom frontu, Kup takmičenje je takođe izuzetno kvalitetno. Neki favoriti su ispali već na početku, među njima i Partizan. Pokazalo se da svako svakog može da pobedi. Imamo veliki fond kvalitetnih igrača, i smatram da nam je to prednost i u Super ligi i u Kupu Srbije.

Docić je u Čukaričkom od leta 2016. godine. Nekoliko puta je bio na izlaznim vratima, ali kapiten ističe da mu je lepo na Banovom brdu.

- Tu sam i dalje, nisam se zasitio. Želim da kroz ovu sezonu ostvarim svoje ciljeve sa klubom, da se napokon plasiramo u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja. Imam još neostvarenih želja, tako da je moja budućnost vezana za Čukarički, želim da nastavim da rastem sa klubom.

foto: FK Čukarički

Docić je oborio i nekoliko klupskih rekorda, postao je igrač sa najviše nastupa za prvi tim u novijoj istoriji, odigrao je ukupno 184 utakmice. Docić je postigao i 38 golova, po čemu je takođe rekorder. Sadašnji kapiten je na dobrom putu i da obori rekord koji po broju mečeva drži Rudi Gusnić, koji je dres Čukaričkog nosio 197 puta.

- To su sve lepi podaci, svakako da prijaju. Nisam znao za taj broj mečeva koji je Gusnić odigrao, ali eto imam o čemu da razmišljam, blizu je i 200 utakmica za Čukarički.

Docić je naglasio da mu je zadovoljstvo da na svakim pripremama vidi nova lica iz Omladinske škole Čukaričkog, tako će biti i u utorak na početku zimskih priprema.

- Ima dosta talentovanih momaka. Čukarički je godinama poznat po tome da uvodi igrače iz omladinske škole igrače u prvi tim i da ih potom plasira na evropsko tržište. Sigurno je velika uloga i nas starijih u njihovom razvitku, svako od njih ima kvalitet, samo su nijanse u pitanju ko će u datom trenutku iskočiti u prvi plan i bolje odgovoriti na zahteve stručnog štaba. Već imamo dosta mlađih momaka u timu, u svakog od njih imam sigurnost. Očekujem dosta od njih i na proleće, smatram da su i potencijalni reprezentativci Srbije ukoliko nastave da se razvijaju na pravilan način.

Brđani će tokom priprema u Turskoj odigrati šest prijateljskih mečeva, rivali će im biti poljska Legija (15. januar), azerbejdžanski Karabag (18. januar), ukrajinski Dinamo Kijev (21. januar), slovenački Maribor (22. januar), bugarski CSKA 1048 (25. januar) i austrijski LASK Linc (26. januar).

- Nikad jače rivale nismo imali tokom priprema. Po mom mišljenju, to može da bude samo plus za nas. Iskreno se nadamo da ćemo sledeće sezone u Evropi igrati upravo protiv ovakvih rivala. Pretendujemo da igramo kao što je to bio slučaj u prvom poluvremenu u Holandiji protiv Tventea. Za to će nam biti potrebno mnogo vremena i rada, a imaćemo taj cilj od prvog dana priprema - zaključio je Marko Docić.

Kurir sport / FK Čukarički