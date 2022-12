SRAMOTA ME JE NJEGOVE SRAMOTE! Jovan Šurbatović ZAGRMEO pa oštro odgovorio na napade Novice Tončeva

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović, oglasio se povodom optužbi Novice Tončeva i njegovog priszustva na sednici Izvršnog odbora FSS!

- Došao je na sednicu iako nije imao pravo ni po Statutu ni po zakonu da učestvuje na njoj jer je nedavno ponovo izabran na javnu funkciju, što je potvrdila i Agencija za sprečavanje korupcije. Njegovo istupanje je bilo krajnje necivilizovano i čak bih rekao primitivno. Kao po običaju ispaljivao je uvrede, neistine i diskvalifikacije. Šta da vam kažem, sramota me je njegove sramote. I nije mu prvi put da iznosi izmišljene cifre, zbog čega će dobiti krivičnu prijavu i od saveza i od svih nas pojedinačno. Već je to radio i uvek je sud presuđivao protiv njega. Ponovo će sud ustanoviti isto. Njegov istup bio je očekivan, on svesno iznosi neistine. Pogledajte gde mu je klub kada nema uticaja na sudije. Ne bih sada da pričam i o kladionicama i o izveštajima koje smo godinama dobijali iz UEFA. Članovi IO su, kao i obično, dobili detaljan finansijski izveštaj i upoznati su sa svakim pojedinacnim prihodom ali i pojedinačnim utroškom - rekao je Šurbatović.

