BJEKOVIĆ, ŠURBATOVIĆ I STOJANOVIĆ UZELI VIŠE NOVCA NEGO FUDBALERI: Novica Tončev nastavlja ŽESTOKO da optužuje čelnike FSS

Na sednicu Izvršnog odbora FSS došao je i Novica Tončev, koji je iako je član IO, istakao da nije dobio poziv, ali se pojavio u Kući fudbala u Staroj Pazovi, iako je suspendovan. On je napravio pravu buru na zasedanju, a nakon svega toga je za Telegraf naveo da mu nije jasno kako su Bjeković, Šurbatović i Stojanović uzeli mnogo više novca nego sami fudbaleri koji su bili na Svetskom prvenstvu.

Tončev je podigao pravu buru zbog para, a čelnike FSS je optužio da su uzeli više novca čak i od fudbalera.

- Ja nisam bio skoro godinu dana, samo glasačka mašina. Ovo je stvarno sramota, sve pare su potrošili. Nemam ništa protiv Piksija, ali Piksi je uzeo ogromne pare. Dika, Bjeka, Šurbatović, uzeli su više nego fudbaleri, više nego bilo ko. Danas smo imali dopunu one tačke dnevnog reda, tražio sam ostavku generalnog sekretara. Pitao sam ih lepo, da li je tačno ono što čaršija i mediji pričaju, da su premije podeljene tako što je Dika Stojanović uzeo 340 hiljada evra, Šurbatović i Bjeković po 300, da su igrači uzeli po 100 hiljada, a Piksi milion i po? To sam samo pitao da li je tačno. Oni su ćutali - kazao je Tončev i nastavio:

- Rekao sam Diki, Bjekoviću i Šurbatoviću, ako nisu uzeli po 300 hiljada da mi kažu, ja ću da im dopunim do 300 hiljada evra. Pred svima sam to stao i rekao. Samo su ćutali kao zaliveni. Posle su rekli da ih to sleduje, da je takvi pravilnik. Kakav je to pravilnik gde vi uzimate po 300 hiljada, a igrači po 100 hiljada evra? Koji je to pravilnik. Regioni ništa nisu dobili, niko ništa drugi nije dobio, igramo na travi fudbal.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Posle iznetih teških optužbi, Tončev je i dalje bio kategoričan:

- Ja volim da dobijem tužbu. Zato sam to i rekao, da dobijem tužbu. To može da bude tajna za nekog drugog, ali za mene kao člana ne može da bude. Izvršni odbor određuje plate, generalni sekreta ih sprovodi. Ne može generalni sekretar da određuje plate. I dolazimo do toga da je za jednog člana Izvršnog odbora tajna koliko ko ima platu i koliko je uzeo premiju. I svi što je potrošeno u Kataru, oni danas rizikuju na sednici.

On je otkrio i reči Šurbatovića, za koje kaže da nisu bile jednake sa uspehom reprezentacije Srbije u Kataru.

- Izašao je Šurbatović i kaže: "Evo, ja mogu da se pohvalim da je naša reprezentacija imala najbolje uslove u Kataru. Najbolji hotel, teren, protivnici. Hrvati i Brazilci su imali najgori". Kažem, kad smo 29. najbolji, da nismo imali najbolje uslove, koji bi bili, 32. na svetu? Da su Brazilci i Hrvati imali najgori smeštaj, najgore uslove za treniranje, a mi smo imali ful sve. To je sigurno da bi opravdao pare što je ukrao - zaključio je Tončev u razgovoru za "Telegraf".

Kurir sport/ Telegraf