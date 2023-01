NE BIH SE JAVIO ZIDANU DA ME JE POZVAO! Prvi čovek FS Francuske šokirao javnost: Neka radi šta hoće, ne zanima me!

Predsednik Fudbalskog saveza Francuske (FFF) Noel le Grae rekao je večeras da se ne bi javio na telefon da ga je pozvao Zinedin Zidan, dan nakon što je produžen ugovor sa dosadašnjim selektorom Francuske Didijeom Dešanom do 2026.

"Ne bih mu se javio na telefon da me zove. Šta da mu kažem? Dobar dan gospodine, ne brinite, tražite neki drugi klub. Upravo sam se dogovorio sa Didijeom", rekao je Le Grae za RMC Sport.

Zidan je bio jedan od glavnih kandidata da nasledi Dešana u slučaju da sa njim nije nastavljena saradnja.

Predsednik FFF-a dodao je da bi bio iznenađen da Zidan, koji je kao igrač sa Francuskom osvojio Svetsko prvenstvo 1998. godine, ode na klupu Brazila.

"On radi šta hoće i to me se ne tiče. Nisam ga nikad sreo i nikada nisam planirao da se odvojim od Dešana. Ništa i nikog nisam uzdrmao. Može da ide gde hoće, u neki klub, neki veliki klub. Ima ih toliko u Evropi. U neku selekciju, baš i ne verujem u to, ako me pitate", rekao je 81-godišnji predsednik FFF-a.

Francuska je krajem prošle godine poražena u finalu Svetskog prvenstva u Kataru od Argentine, nakon izvođenja jedanaesteraca.

Dešan je kao selektor sa Francuskom 2018. godine osvojio titulu prvaka sveta u Rusiji.

Kurir sport/Beta