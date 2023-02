MIHIN BRAT ZAPLAKAO U EMISIJI: IZVINITE, MNOGO MI JE TEŠKO... Imali smo JEDNU sobu i delili smo krevet!

Dražen Mihajlović otvorio je dušu o Siniši i ispričao brojne javnosti nepoznate detalje. Mihi brat je teško suzdržavao suze...

"Mi smo odrasli u jednoj velikoj porodici koja je bila srednjeg staleža. Imali smo jednu sobu u kojoj smo delili jedan krevet do moje 14. godine kada sam otišao na školovanje u Zagreb", govorio je Dražen u emisiji "Kec na jedanaest" na K1, a onda se i rasplakao:

"Izvinite, mnogo mi je teško da pričam o tome".

Usledilo je podsećanje na neke detalje iz detinjstva. Siniša i Dražen dolaze iz porodice meštovitog braka.

"Bilo je dosta problema kada je nastao rat u našim krajevima. Porodica majke nije podržavala to što je ona udata za pravoslavca. Nikada pre toga nismo osetili nešto tako, uvek smo bili Jugosloveni, ali onda je nažalost došlo do tih raznih podela i u porodici, ali i među prijateljima. Najteže je bilo našoj majci koja je bila na dve strane. Naravno, ona se odlučila da bude uz svoju porodicu i da krene za svojim sinovima i mužem, ona je najveći teret osetila. Ona je jaka žena. Bio je taj najbolji prijatelj. Dolazio je kod nas kući, spavao kod nas, Siniša kod njega, družili se... Bio sam prisutan tada kada je uradio to što neko ne bi sebi nikada mogao da oprosti. Ipak, 1999. godine u Zagrebu došao je da se vidi sa Sinišom i da popričaju. Objasnio mu je razloge zbog čega je sve to morao da uradi. Na kraju se ispostavilo da je dobro to što je uradio, jer su majka i otac odmah nakon toga napustili našu rodnu kuću i došli su u Novi Sad, odnosno Beograd, tako da im je u neku ruku sačuvao život".

Biranim rečima Sinišin brat je pričao o Arijani Mihajlović:

"Zbog svog specifičnog izgleda i šarma, žene su ga obožavale, ali njegovo srce uspela je da osvoji Arijana koja je sa njim ostala do poslednjeg trenutka i sa kojom ima petoro dece. Moram da iskoristim priliku da se još jednom zahvalim njegovoj supruzi Arijani za sve što je učinila za sve ove godine dok je bio u bolnici. Ona je svaki dan provela uz njegov krevet. To može samo neko ko nekoga iskreno voli. Izabrao je pravu ženu. Ona je jedna divna majka, divna supruga je bila, samo reči hvale imam za nju".

