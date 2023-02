DALI SU MI KONDOM I VAZELIN! Bivši predsednik Barse o TORTURI u ZATVORU, nećete verovati kroz kakav PAKAO je prošao!

Zbog pranja novca, nekadašnji predsednik Barselone, Sandro Roselj, odslužio je zatvorsku kaznu, a iza rešetaka proveo je dve godine.

Kaznu je služio u zatvorima u Madridu i Barseloni, a nedavno je otvorio svoju dušu i ispričao kakvu je torturu preživljavao iza rešetaka.

- Pretili su mi dosta puta, ali su me moji cimeri iz ćelije spasavali i branili. Hteli su da me pretuku nekoliko puta. Prvi put u Madridu jer je jednom zatvoreniku smetalo što sam Katalonac, a drugi put jer sam bio predsednik Barselone. Ali, oba puta su me odbranili i nisu ništa tražili zauzvrat - rekao je Roselj i potom dodao:

- Jedan mi je pretio da moram da mu plaćam u zatvoru za sve živo ili će me ubiti, ali i tada prijatelji koje sam tu imao su me branili. U Barseloni u zatvoru sam postao prijatelj s čovekom koji je bio 'Kralj Cigana'. Jedan od njegovih mi je pretio jednom, a on mu je samo rekao četiri reči i tada se sve završilo.

Rosel ne krije da je u ćeliji često plakao.

- Ne sjećam se da sam pre u životu plakao, ali u zatvoru sam to često radio. Kasnije bih se bolje osećao. Bilo je tu raznih trenutaka i nekih čak lepih. Čovek nauči dosta toga o životu kada završi na takvom mestu - otkrio je Sandro.

Otkrio je bivši predsednik Barselone da su mu na ulazu u zatvor dali kondome i vazelin.

- Da, istina je da to dobiješ kad ulaziš u zatvor. To niko ne traži nego ti sami oni daju na ulazu. Nije mi bilo jasno zašto, ali sam kasnije shvatio sve. U zatvorima ima dosta homoseksualnih radnji čak i od ljudi koji nisu homoseksualci - objasnio je on.

