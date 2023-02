JEO SAM MAMINO CVEĆE, SPASIOCI ME NISU ČULI! Agonija mladog fudbalera pod ruševinama! Da nije bilo NJEGA, ne bi ga spasli (VIDEO)

Mladi fudbaler Gaziantepa Adnan Muhamet Korkut (17) jedan je od onih koji su preživeli razorni zemljotres koji je u ponedeljak pogodio Tursku i Siriju, a do njega su spasilački timovi došli posle 94 sati potrage.

Tinejdžer je u ispovesto za turske medije izjavio kako je preživeo jedući cveće koje je njegova majka uzgajala u stanu petospratnice koja se srušila u Gaziantepu.

"Ležao sam među ruševinama u dnevnoj sobi. Bilo je hladno pa sam se pokrio ćebetom da se zagrejem. Noge su mi se smrzavale", prenosi turski "Hurriyet" reči mladog fudbalera.

Gaziantep Gazispor forması giyen 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut'un Eskişehirspor'a transfer olacağı ancak son gün deprem nedeniyle enkaz altında kaldığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/6l9y4Onf3R — Akif Yer (@AkifYER) February 10, 2023

"Nisam znao gde mi je telefon, a pronašao sam ga kada se aktivirao alarm. Onda sam alarm navio da zvoni na svakih 25 minuta da se ne bih uspavao. Očajnički sam čekao spasioce, a onda su se odjednom izvan začuli glasovi. Imamo malog psa, pa sam čuo njegov lavež. Do spasioca je došao njegov lavež, ali ne i moj glas, mene nisu čuli", objašnjava Adnan dramu kroz koju je prolazio.

#UMUTVARUYKUYOK 🙏🙏 Gaziantep'te Gölgeler Apartmanında 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, 94. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 📽️ Kurtarılma anları ve sevdiklerinin mutluluğu pic.twitter.com/ERM6TMTEi8 — Ajansspor (@ajansspor) February 10, 2023

"Stomak mi je bio prazan. Jeo sam cveće koje je moja majka uzgajala da napunim stomak. Bio sam mnogo žedan. Pokušavao sam poslednji put da pustim glas... Onda sam uzeo štap i lupao o plafon, štap se slomio... Nisam mogao da progovorim, ali hvala Bogu, tada sam ugledao svetlost iz rupe u daljini i ljude koji me dozivaju. Pitali su me da li mogu da dođem do tog izlaza, ali to je bilo nemoguće. Onda smo čekali pet sati da malo rasklone šut i dopuzao sam do njih", kaže Adnan.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ Depremden 94 saat sonra #Gaziantep Gölgeler Apartmanı enkazından çıkarılan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut ailesiyle kavuştu, duygu dolu anlar yaşandı. #deprem pic.twitter.com/1E06eVcReE — Sabah (@sabah) February 10, 2023

Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su pogodili Tursku i Siriju u ponedeljak dostigao je najmanje 24.178, saopštile su vlasti. U Turskoj je broj poginulih porastao na najmanje 20.665, prema podacima državnog predsedništva za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama SAKOM.

U Siriji, ukupan broj ili mrtvih iznosi 3.513, uključujući 2.166 u oblastima pod kontrolom pobunjenika na severozapadu zemlje, prema podacima civilne odbrane "Belih šlemova", i 1.347 mrtvih u delovima Sirije pod kontrolom vlade, prema sirijskom državni mediji.

(Kurir sport/Hurriyet)