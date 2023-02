TRAGEDIJA KAKVA SE NE PAMTI! FUDBALER GLEDAO KAKO MU BRAT UMIRE: Odbranio penal, pokušao da ustane, pao i umro

Notícia triste no futebol: O goleiro Arne Espeel, belga de 25 anos, faleceu após ter defendido um pênalti em jogo do Winkel Sport B e o SK Westrozebeke. Arne Espeel após o pênalti, caiu inanimado no campo. Desejamos muitas forças a família do jogador… pic.twitter.com/Da5daO76FV