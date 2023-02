JA TO OBIČNO NE RADIM! Posle pobede u Moldaviji, Petrić je posebno istakao jednog fudbalera!

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras Šerif u Moldaviji rezultatom 1:0, u prvoj utakmici plej-ofa Lige konferencija.

Posle utakmice, utiske je izneo trener Parnog valjka, Gordan Petrić.

"Očekivao sam tešku utakmicu. Prvo poluvreme smo mogli nekim situacijama bolji da budemo, mirniji na lopti i damo još jedan gol. Sa igračem manje smo imali bolje šanse. Istakao bih jednog igrača. Ja to ne radim, ali on u zadnje vreme je imao dosta negativnih komentara. To je Ljubomir Fejsa. Večeras je odigrao jednu utakmicu na pravi način i nadam se da će ovo ponavljati iz utakmice u utakmicu. I ostali momci zaslužuju pohvale", rekao je Petrić za TV "Arena sport"

Revanš se igra u prestonici Srbije za sedam dana.

"Zadovoljni smo rezultatom. Ovo jeste prvo poluvreme, pokazali su da mogu da budu opasni. Biće teško u Beogradu, ali se nadam da ćemo proći i otići dalje. Nadam se da će se momci odmoriti, u subotu putujemo. Želim da se odmore i spreme za nedelju", istakao je Petrić.

Kurir sport