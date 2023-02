DOCIĆ PRED MEČ SA CRVENOM ZVEZDOM! Prošli put smo ih previše respektovali, sada moramo da uđemo drugačije u utakmicu!

Čukarički je u „prolećnom“ delu šampionata sjajno startovao, zabeležio je dva trijumfa, protiv Spartaka (3:1) i Radničkog 1923 (3:2).

Sa šest bodova iz te dve runde Brđani su se učvrstili na četvrtom mestu, ujedno i prišli trećeplasiranom TSC-u na bod zaostatka. Dobra forma sigurno raduje šefa struke Dušana Kerkeza pred derbi meč 22. kola Super lige Srbije, Čukarički će u subotu od 15 časova na stadionu „Rajko Mitić“ gostovati lideru šampionata Crvenoj zvezdi. Jedan od aduta Brđana biće i oporavljeni kapiten Marko Docić.

- U prvom meču protiv Crvene zvezde na Banovom brdu izgubili smo sa 2:0, bez ozbiljnije šanse. Bio je to možda i jedan od naših lošijih mečeva u sezoni. Moja želja je da u subotnji meč protiv šampiona uđemo drugačije. Zvezda je, po mom mišljenju, ubedljivo najbolji tim u Super ligi, ali smo ih i previše respektovali u prvom meču – kazao je Docić, koji se potom prisetio meča protiv Partizana u gostima:

- Izgubili smo taj meč sa 3:2, čini mi se potpuno nezasluženo. Imali smo dve stopostotne šanse da mi povedemo u završnici, ali ih nismo iskoristili. Opet, izuzetno sam bio zadovoljan tom utakmicom, osim naravno krajnjim rezultatom. Treba i protiv Zvezde da budemo rasterećeni, ali i hrabri, sa dobrom energijom, sa željom da se nadigravamo sa njima. Što da ne, i da napravimo dobar rezultat.

Čukarički je u prethodnoj rundi načinio retko viđen preokret, protiv Radničkog 1923 slavio je golovima u 90. i 90+6. minutu.

- Bilo je baš mnogo preokreta od kako sam u Čukaričkom. Sigurno da to nije slučajno, uvek smo bili ekipa sa karakterom, tako je i sada. Ovo su možda i najlepše pobede, uvek mnogo znače ekipi na polju samopouzdanja, uz naravno osvojene bodove koji su veoma bitni. U prvom delu sezone nije bilo nekih situacija za preokret, sada se jednostavno tako namestilo, vratilo nam se za neke utakmice iz jesenjeg dela sezone.

Pohvalio je Docić i igrače koji su ulazili sa klupe, a dali su ogroman doprinos osvajanju špest bodova u prva dva kola nastavka šampionata.

- Mnogo nam je bitno kad igrači sa klupe mogu da promene tok utakmice. To se dogodilo na poslednje dve utakmice, uneli su novu energiju, dodali su gas i to je prevagnulo u našu korist.

Istakao je Docić da nije mnogo brinuo u duelu protiv Kragujevčana kad je Luka Zorić u 81. minutu doveo Radnički u vođstvo.

- Iskreno, nisam mnogo žalio zbog toga, znao sam da ima još dosta da se igra. Imao sam osećaj da će se dobro završiti. Vidi se po treninzima da je drugačija energija, oseća se zajedništvo. Oba meča u nastavku sezone sam počeo na klupi, i tu najbolje osećam tu podršku koju imaju momci na terenu. Imamo veliki izbor kvalitetnih igrača, ima i nas koji se „pridodajemo“ ekipi. U narednom periodu biće potrebno da svi damo doprinos, imamo vrlo zgusnut raspored, čeka nas i nastavak borbi u Kupu Srbije. Tek će se videti u narednom periodu koliko je širok izbor igrača značajan – napomenuo je Docić.

U šestom minutu nadoknade duela protiv Radničkog, Docić je postigao gol. Još kad je lopta došla do njega, bio je prilično siguran da će pogoditi.

- Znao sam da će biti tako u tom trenutku. Dva dana pred utakmicu na treningu konstantno sam šutirao u tu stativu. Rekao sam i tada, možda će nam ta stativa doneti sreću, tako je i bilo.

Istakao je Docić da će Super liga biti izuzetno zanimljiva, po njegovom mišljenju do poslednjeg kola plej-ofa, u borb za raspodelu pozicija koje vode u Evropu.

- Pored Crvene zvezde i Partizana, izdvojilo se još tri-četiri kluba, koji su najveći konkurenti za preostala mesta koja vode u Evropu. Naravno, zavisiće mnogo i od takmičenja u Kupu Srbije. Svaka utakmica, svaki bod će biti od velikog značaja. Ova sezona je mnogo jača od prethodnih, dosta igrača se vratilo iz inostranstva, nivo fudbala se podigao. Upravo zbog toga što ćemo imati pet predstavnika u međunarodnim takmičenjima, dva najbolja u Ligi šampiona, treći će imati obezbeđen nastup najmanje u grupnoj fazi Lige konferencije... Veliki je ulog, ali to smo znali i na početku prvenstva, sve to nam je konstantno u podsvesti.

Govorio je šef struke Dušan Kerkez posle meča protiv Radničkog 1923 o pritisku koji evidetno postoji, složio se sa tim i kapiten Docić.

- Pritiska ima, ali je on pozitivan. Sama pomisao na grupnu fazu evropskog takmičenja je veliki pritisak. Od kad sam u Čukaričkom, uvek imamo visoke ciljeve i to je jedini pravi put. Ovaj klub raste godinama unazad, želimo da nastavimo taj trend i da postavimo na taj način. Docić je sa Čukaričkim već u dva navrata osvajao treće mesto u Super ligi. Ukoliko bi to učinio i u tekućoj sezoni, kapiten Brđana smatra da bi to bio veći uspeh nego ranije.

- Ukoliko uspemo u tome, bio bi to i najveći uspeh u mojoj karijeri. Sve je moguće u nastavku prvenstva, TSC nam je na bod, Partizan na pet, blizu nas su Vojvodina, Novi Pazar... Ništa se neće znati do pred sam kraj takmičenja. Svi konkurenti pobeđuju, tako da treba biti strpljiv i uporan. Već sedmu sezonu Marko Docić je u Čukaričkom. Za to vreme odigrao je 185 utakmica, postigao 39 golova.

Od sadašnjih prvotimaca Brđana, Docić ima ubedljivo najviše utakmica u belo-crnom dresu, a na dobrom je putu da već do kraja ove sezone obori rekord Rudija Gusnića, koji ima 197 nastupa za tim sa Banovog brda.

- Kad sam dolazio ovde, ni sam se nisam nadao da će se to dogoditi. Ali, tako su tekle stvari u mojoj karijeri, postao sam kapiten, neko ko je među nosiocima ove ekipe. Veoma sam zadovoljan u klubu, ovo je moja kuća. Eto, bliži se i 200. utakmica. Nadam se kad dođe taj trenutak, da ćemo već biti i blizu možda istorijskog uspeha. Sve ovo vreme „rastem“ sa klubom, samo neka se tako nastavi.

Imao je Docić problema sa povredama, tokom priprema u Turskoj radio je po posebnom programu, ali ističe da je sve to sada iza njega.

- Potpuno sam spreman. Prvi meč sam proveo na klupi u dgovoru sa stručnim štabom, nisu baš idealni tereni za igrače koji se vraćaju iz povrede. U drugom susretu sam ušao u drugom poluvremenu, ispalo je dobro. Iskreno se nadam da ću nastaviti tamo gde sam stao.

U međuvremenu, Čukarički se prilično pojačao, u klub sa Banovog brda poslednji u nizu stigao je Luka Stojanović, koji je već sa velikim uspehom igrao u belo-crnom dresu.

- Luka je bio deo ekipa koja je pravila sjajne rezultate. Igrač je koji jednim potezom može mnogo da nam donese. Sada već ima i veliko iskustvo igranja u inostranstvu, to može da prenese na neke mlađe igrače. Mnogo nam znače i Pankov, Popović, Gajić, sa njihovim iskustvom smo mnogo dobili. Znaju kako se postiže uspeh, svi oni su sjajni momci, dobro su se uklopili u ekipu. Svi kao grupa treba da pokažemo u narednom periodu koliko možemo.

I Docić i Stojanović su poznati kao odlični izvođači prekida. Ukoliko obojica budu na terenu, a ukaže se prilika iz slobodnog udarca, ko će šutirati?

- Dogovorićemo se – uz osmeh je zaključio Docić.

