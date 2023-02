UŽIVO, SPARTAK - PARTIZAN: Crno-beli žele da se revanširaju Subotičanima za poraz u Beogradu!

Posle pobede protiv Šerifa u Ligi konferencija, fudbaleri Partizana danas nastavljaju takmičenje u Superligi Srbije gostovanjem Spartaku, a meč je na programu od 17 sati.

Uživo,

Spartak - Partizan: 0:0

Tok utakmice:

20.minut - Tvrda utakmica se igra na severu Srbije. Fudbaleri Spartaka i Partizana ne žele preterano da rizikuju, svoje šanse čekaju strpljivo.

12. minut - Igra se odvija između dva kaznena prostora, domaći fudbaleri dugim loptama pokušavaju da se približe golu Partizana, ali za sada, bezuspešno.

7. minut - Bez većih uzbuđena na početku utakmice, lopta je u većoj meri u nogama fudbalera Partizana.

1. minut - Počela je utakmica.

Uoči meča:

Poznati sastavi za današnji meč: Spartak: Dubljanić – Tanasin, Ostojić, Marinković, Vitorović – Ado, Stanić – Šimura, Srećković, Bijelović – Hrstić Partizan: Popović – Filipović, Vujačić, Marković, Urošević – Traore, Belić – Dijabate, Natho, Menig – Rikardo

Crno-beli su u prošlom kolu doživeli težak poraz od ekipe Mladost GAT i ovo 22. kolo domaćeg šampionata dočekuju sa 11 bodova manje u odnosu na Crvenu zvezdu.

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je pred ovaj meč da su njegovi igrači svesni šta ih očekuje na superligaškom gostovanju Spartaku i istakao da je ekipa spremna za taj duel.

"Ulazimo u ritam četvrtak - nedelja i nadam se da ćemo ostati malo duže u tom ritmu. Igramo protiv ekipe koja je izgubila oba meča (u prolećnom delu sezone), protiv Čukaričkog su možda mogli da uzmu neki bod.. Mi idemo posle Evrope i nadam se da su igrači spremni i svesni šta nas očekuje sutra", rekao je Petrić i potom dodao:

"Ono što se desilo protiv Mladosti se dešava, ali zadovoljan sam reakcijom... Sutra će biti totalno druga priča nego protiv Novog Sada. Ekipa je svesna šta nas čeka sutra i siguran sam da su spremni. Videćemo posle na treningu da li ima nekih problema, ali nemam informacija da neko ne može da igra", rekao je Petrić i dodao da ne veruje da će biti velikih promena u timu.

Petrić je govorio i tome šta je naučio iz poraza od Mladosti, odnosno kako je posle tog poraza postao bolji trener.

"Treniranje sa strane ne vodi glavnom cilju, a to je utakmica. Dešavalo se to i u prošlosti... Moraju da misle o svom telu. Ne mogu svi da budu u rangu Kristijana Ronalda, to mu je majka priroda dala i on to može da izdrži. Tu sam mogao da reagujem. Ti porazi mene čine boljim trenerom. Postoji razlog zašto igrač dobije slobodan dan, zašto se jedan dan radi jedna, a drugi dan druga vrsta treninga. Moraju da budu sveži za utakmice, da razmišljaju o svom telu", rekao je Petrić.

Jedna od tema prethodnih dana je i termin predstojećeg "večitog" derbija. Iz Crvene zvezde su najavili da će se meč odigrati 1, a ne 2. marta na stadionu "Rajko Mitić", zbog čega su se pobunili iz Humske.

Petrić je naveo da ne zna kakav je pravilnik i ko o tome odlučuje.

"Ako Zvezda i Partizan odlučuju, nikad se neće dogovoriti. To je tragedija, da dva kluba ne mogu da se dogovore oko jednog termina. Ako Zajednica odlučuje, onda treba da kažu i gotovo", rekao je Petrić.

On je dodao i da bi njegovom timu značio jedan dan duže odmora.

"To će možda da se desi Zvezdi sledeće godine. Ja ako budem sledeće godine i ako se slično desi, ja bih rekao da izađemo u susret ekipi koja je imala manje odmora", naveo je trener Partizana.

"Ako ide u krug, nikad se Zvezda i Partizan neće dogovoriti. Ako već ne mogu, onda ima pravilnik i zna se šta sledi posle toga Ako treba da igramo u sredu, igraćemo. Ako treba u četvrtak, igraćemo. Moramo da izađemo", rekao je Petrić.

U prvom delu Superlige Spartak je u prestonici Srbije slavio sa minimalnim rezultatom.

- Spartak mora da ide na pobedu ili da bar uzme neki bod jer mislim da nezasluženo nismo uzeli bodove u prva dva kola što se vidi i po našoj igri. Spartaku gori, mora svaku utakmicu da ide na karakter i da osvaja bodove. Ubeđen sam da će se to desiti već sada, sa time ne umanjujem Partizan, ali Spartaku je svejedno ko mu dolazi u goste moramo da osvajamo bodove - kaže trener Subotičana Ljubiša Dunđerski.

Kurir sport