DEBELJKO OD 103 KILE REŠIO PORTO: Lukaku sedi na klupi jer ne poštuje dijetu! Ne jede RIBU I PILETINU, mlati ROŠTILJ I SLATKIŠE!

Interovi navijači slave Romelua Lukakua. A, kako i ne bi, kada je korpulentni Belgijanac golom u 86. minutu rešio pitanje pobednika u duelu "nero-azura" i Porta (1:0) u prvom meču osmine finala Lige šampiona u Milanu.

foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Romelu Lukaku (29) vratio se u Inter iz Čelsija na pozajmicu vrednu 8.000.000 evra u junu prošle godine, iako ga je klub iz Londona platio "nero-azurima" neverovatnih 113.000.000 evra. Međutim, od povratka u grad Milano, Lukaku ne može da se vrati među startere, pošto prednost ima Edin Džeko.

Pre početka utakmice između Intera i Porta, direktor italijanskog kluba Bepe Marota osvrnuo se na odluku da Lukaku meč počne sa klupe.

- Zašto je Lukaku na klupi? Zato što ima 103 kilograma i nije spreman. Igrač u prvoj postavi mora da bude 100 odsto spreman, on to nije i čekamo da se vrati u formu - rekao je Marota, pa dodao kako to nije jedini razlog ovakve odluke trenera Simonea Inzagija:

foto: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

- Osim toga, imao je groznu sezonu u kojoj je igrao i na Svetskom prvenstvu. Od povratka nije dao Interu ono što može da mu da, ali uvereni smo da će se dovesti u red i biti važan za nas u završnici sezone.

Od početka sezone Romelu Lukaku kuburi sa težinom, odnosno viškom kilograma. Ljudi iz kluba su odmah odlučili da ga stave na dijetu. Napravili su posebnu ishranu za njega. Belgijanac je to bez pogovora prihvatio, međutim izgleda da krišom jede slatkiše, roštilj i brzu hranu.

foto: Printskrin/Instagram

- Lukaku sme da jede salate, ribu, piletinu, širataki pastu, njoke. Ono što nikako ne sme da koristi u ishrani jesu krompir, pržena hrana, mocarela, zaslađena pića i alkohol - otkrili su iz kluba, a preneli italijanski mediji.

Da bi prešao u Inter, Romelu Lukaku je pristao da smanji platu za 30 odsto. To je bio ozbiljan ustupak sa njegove strane, ako se zna da je u Čelsiju godišnje imao zagarantovana primanja od 12.000.000 evra, bez bonusa, sa kojima je plata išla do 15.000.000 evra. U Interu je pre prelaska u Čelsi imao 6.000.000 evra po sezoni.

Kurir sport