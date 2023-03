PARTIZAN NA "SKENERU" KURIRA! Od Natha se očekivalo mnogo bolje, za njega "petica" - Belić pokazao da je PRAVI RATNIK!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan u 169. prvenstvenom večitom derbiju rezultatom 1:0 (1:0).

Crvena zvezda je posle ove utakmice stekla 16 bodova prednosti. Crveno-beli imaju 66 bodova, a Partizan na drugom mestu 50.

Ovako je Kurir ocenio nastup igrača Partizana na današnjoj utakmici:

Popović Aleksandar 6 Koliko god snosi krivicu za prvi gol, toliko je zaslužan što Zvezda nije povela 2:0, kada je ukrotio poluvolej Kataiju. Nesigurna procena na početku utakmice uticala je na njegovo samopouzdanje, mada se kako je vreme odmicalo podizao zahvaljujući sigurnoj intervencijama. Skupa greška koštala je njegov tim poraza.

Filipović Aleksandar 6 Orijentisan na defanzivne zadatke, jer mu je Mitrović pravio dosta problema. Samim tim nije mogao da pomaže Dijabateu i bude od veće koristi u napadu. Nije ga bilo u napadu, pa ga je trener zamenio u 65.minutu.

Marković Svetozar 6 Pomagao je Filipoviću i Vujačiću, trudio se da zatvori sve pukotine u odbrani Partizana. Nije kriv za gol, prikazao je solidnu partiju. Vodio je veliku borbu sa nezgodnim Pešićem ti kom svih 100 minuta meča.

Vujačić Igor 6 Vodio je pravi rovovski rat sa Pešićem, znao je da napadača Crvene zvezde snagom da istera do sredine terena. Nije se štedeo u tim duelima. Uvek se dobro pozicionirao pri skoku, dobijao vazdušne duele i bio siguran u svom šesnaestercu.

Urošević Slobodan 6 Bukari mu nije dao mira, stalno ga je držao na oku i na oprezu. Oslobodio se pritiska u drugom delu, uputio dobar šut ka golu Borjana koji je ovaj krajnjim naporom poslao u korner. Pokazao da ima razornu levicu, međutim nije imao sreću da zatrese mrežu rivala i velikog prijatelja Borjana.

Belić Kristijan 6,5 Borac, pravi ratnik na sredini terena. Pratio je Kataija u stopu, što nije nimalo lak zadatak. Zaradio i nekoliko kopči na glavi posle duela sa Magikom. Na kraju posle duela sa Pešićem na sredini terena izgubio je na trenutak svest, pa je morao da napusti teren, što se itekako osetilo u igri Partizana.

Kolorado Andres 6 Dobio je veliku priliku od trenera Duljaja, ali je očigledno bio impresioniran derbijem. Jednim snažnim putem zagrejao je dlanove Borjana. Videlo se ipak da mu nedostaje svežine i energije, da nije imao pripreme, pa je fizički pao pred kraj utakmice zbog čega je zamenjen.

Dijabate Fuseni 6 Oči u oči sa upornim Rodićem, koji je koristio svoje fizičke predispozicije da se nosi sa brzonogim krupnim igračem iz Malija. Njegova hitrina i okretnost nisu mogli da dođu do izražaja, jer je stvarno tokom cele utakmice bio odlično čuvan, samim tim nije bio opasan po gol rivala.

Natho Bibars 5 Prespavao je ovaj derbi, iako je sve vreme proveo na terenu.Gotovo da ga nije bilo u akcijama crno-belih. Jasno je da on u ovim godinama i rovit posle povrede ne može biti od koristi ekipi u ovakvim utakmicama. Tu ne pomaže ni njegovo veliko iskustvo, igrači Zvezde su ga na sredini terena stavili u džep i u potpunosti neutralisali.

Menig Kvinsi 5,5 Neprimetan u prvom poluvremenu. U drugih 45 minuta propustio idealnu priliku za izjednačenje posle jedne kontre, kada je u trku šutirao pored gola. Nedovoljno i suviše malo za jednog stranca u srpskom fudbalu i to u dresu Partizana. To što on radi, mogao bi da čini i svaki talentovani klinac iz Partizanove omladinske škole.

Rikardo 5,5 Izbačen iz ritma od strane centralnih defanzivaca Crvene zvezde Erakovića i Dragovića. Izuzetno nervozan, pa je na kraju utakmice udario Erakovića, pa je zasluženo dobio crveni karton. To mu nije trebalo, em je oštetio ekipi, em je sebi uskratio mogućnost da bude na terenu u narednom meču i poboljša golgetrski skor.

Marko Živković / Od 65. minuta umesto Filipovića. Gotovo da ništa nije uradio otkada je ušao u igru.

Samed Baždar / Od 65.minuta umesto Kolorada. Bez učinka na terenu.

Hamidu Traore / Od 75.minuta umesto Belića. Bez učinka na terenu.

Nemanja Jović/ Od 75.minuta umesto Meniga. Trebalo je da ranije dobije šansu.

Duljaj Igor Moraće što pre da zaboravi prvi trenerski derbi. Nije imao dovoljno vremena da upozna ekipu, a kamoli da spremi taktiku i vidi šta može da izvuče od igrača. Sigurno je video gde je pogrešio, samim tim izvući će određene pouke. Ovo je velika škola za njega, pokazao je ako ništa drugo, da može da podigne ekipu, da iz nokautiranog tima izvuče maksimum protiv rivala.

Kurir sport/Aleksandar Radonić