KERKEZ POSLE PORAZA ČUKARIČKOG U NOVOM SADU: Čestitke Vojvodini na pobedi, imamo za čim da žalimo

Čukarički je poražen u derbiju 26. kola Super lige Srbije na gostovanju Vojvodini u Novom Sadu (3:2). Bio je to jedan od najboljih mečeva u nastavku takmičenja u Super ligi Srbije, ali su Brđani zabeležili drugi poraz na stadionu „Karađorđe“.

- Želeo bih najpre da čestitam Vojvodini na pobedi. Kad ovako otvorimo utakmicu, sa dva brzo primljena gola, protiv tako kvalitetnog tima, teško je vratiti se u meč. Mi smo to uspeli, imali smo odličnu energiju u drugom poluvremenu. Ali, verovatno smo potom imali i preveliku želju da potom dođemo i do kompletnog preokreta, pa smo platili ceh, Novosađani su trećim golom došli do pobede. Ovo nam je velika škola, radićemo na tome – kazao je Dušan Kerkez, šef struke Čukaričkog.

Bilo je stvari sa derbija kola kojima Kerkez može da bude zadovoljan.

- Rezultatom svakako ne mogu, niti činjenicom da smo primili tri gola. Opet, imamo za čim da alimo, posebno zbog povratka u meč posle vođstva rivala od dva gola. Taj prvi gol nas je presekao, drugi smo primili i pored činjenice da smo upravo tako nešto analizirali dan pred utakmicu. Iskreno, čitavo prvo poluvreme je bilo pod utiskom th golova, ništa nam nije išlo kako treba – kazao je Kerkez, koji je potom nastavio:

- Dobro je što smo uspeli da se vratimo. U jednom trenutku je zaista izgledalo i da ćemo možda imati snage da preokrenemo, ali desilo se da upravo mi primimo gol. To su derbiji, to su mečevi koje publika voli. Ovo su utakmice koje vraćaju veru u srpsko fudbal, na žalost ovoga puta ishod po nas nije bio povoljan. Ali, siguran sam da ćemo voditi još bitaka sa Vojvodinom, igraćemo još najmanje jednom, možda se sretnemo i u Kupu Srbije.

Kad je već pomenuo najmasovnije domaće takmičenje, Kerkez se osvrnuo i na ono što njegov tim čeka do reprezentativne pauze.

- Nemamo mnogo vremena posle poraza u Novom Sadu. Već u sredu ćemo gostovati Metalcu u zaostaloj utakmici osmine finala Kupa Srbije, potom ćemo u nedelju ugostiti vrlo dobru ekipu Voždovca u Super ligi. Za sada razmišljamo samo o duelu u Gornjem Milanovcu. Jeste rival rang ispod nas, ali je to klub sa lepom tradicijom, klub koji je donedavno igrao u Super ligi. Čeka nas motivisan rival, kojeg ne smemo da potcenimo, igraćemo i na odličnom terenu, prelepom stadionu. Na nama je da osvežimo ekipu, da osvežimo ekipu pred naredna dva meča, a to neće biti problem, s obzirom na to da imamo 25 kvalitetenih igrača – kazao je Kerkez, koji nije želeo da unapred govori o narednom rivalu u Super ligi, Voždovcu.

