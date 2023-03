FUDBALER NA SPISKU REPREZENTACIJE NAKON OPTUŽBI ZA SILOVANJE: Zvezda PSŽ-a dobila veliku podršku svoje države i nacionalnog tima

Marokanski fudbaler Ašraf Hakimi nalazi se na spisku igrača za predstojeće prijateljske utakmice te afričke selekcije, iako je u Francuskoj optužen za silovanje.

"Mi i svi Marokanci, stojimo iza Ašrafa. Postoji prezumpcija nevinosti dok se ne dokaže suprotno", rekao je danas selektor Maroka Valid Regragi.

Fudbaler Pari Sen Žermena optužen je 3. marta za silovanje 24-godišnje žene, koja je navela da se sve dogodilo u njegovoj kući u Parizu.

Hakimijev advokat odbacio je optužbe i rekao da se radi o "reketiranju".

Njemu je dozvoljeno da napusti Francusku, a prošle srede je igrao na gostovanju protiv Bajerna iz Minhena (0:2), u revanš meču osmine finala Lige šampiona.

Maroko će 25. marta u Tandžeru dočekati Brazil, da bi tri dana kasnije u Madridu igrali protiv Perua.

Regragi, koji je vodio Maroko do četvrtog mesta na Svetskom prvenstvu u Kataru, rekao je da često razgovara sa Hakimijem.

"Često razgovaram sa Ašrafom, kao i sa većinom igrača. On je miran, to je najvažnije. On je jak na terenu i van njega", dodao je Regragi.

Maroko je prošle godine postao prva afrička selekcija koja je došla do polufinala Svetskog prvenstva. U grupnoj fazi su ostvarili pobedu nad Belgijom, a zatim su u nokaut fazi eliminisali Španiju i Portugal.

Hakimi je zbog odličnih nastupa na Svetskom prvenstvu u Kataru ušao i u najbolji tim u izboru Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) za prošlu godinu.

Kurir sport