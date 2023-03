MILOJEVIĆ PRED OSMINU FINALA KUPA: Bitno je da odnos bude pravi i zalaganje maksimalno

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je da odnos i zalaganje moraju da budu maksimalni, kao i da samo uz pravi pristup neće biti problema protiv Radničkog iz Sremske Mitrovice.

"Dobri su na ofanzivnom prekidu, te je bitno da odnos bude pravi i zalaganje maksimalno. Ne želim da razmišljamo kao da igramo protiv ekipe koja je rang ispod. Ako pristup bude pravi, neće biti problema", rekao je Milojević, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u sredu Radničkom u Sremskoj Mitrovici, u osmini finala Kupa Srbije.

Radnički se nalazi na sedmom mestu Prve lige Srbije, a taj drugoligaš je u šesnaestini finala Kupa posle izvođenja penala bio bolji od Partizana.

Zvezda je vodeća na tabeli Super lige Srbije sa 18 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan.

Milojević je dodao da su u pripremi gledali duel Radničkog i Partizana.

"Svakog protivnika kog skautiramo, gledamo u tom smislu da protiv nas i večitog rivala igraju isto. Gledao sam Radnički i protiv Grafičara jesenas, to je čvrsta ekipa, takmičarska, imaju tri, četiri igrača sa iskustvom iz Superlige", rekao je on.

Milojević je rekao da će posle današnjeg treninga znati ko će biti spreman za meč u Sremskoj Mitrovici.

"Svakako nam je to pretposlednja utakmica pred reprezentativnu pauzu, pa nema potrebe za većim odmorom", ocenio je on. Trener crveno-belih dodao je da 17-godišnji napadač Jovan Mijatović može da bude na nivou, na kojem je Marko Rakonjac, dvostruki strelac u pobedi protiv Novog Pazara (5:1).

"Može svakako da bude na tom nivou, iako je dosta mlađi. Rakonjac ima iskustvo iz Superlige, stariji je od Mijatovića pet godina, nije to mala razlika, tako da verujem da ima prostora da bude na tom ili većem nivou", istakao je on.

Milojević je rekao da se vezni igrač Veljko Nikolić polako vraća posle povrede, i da će trebati nekoliko utakmica u kontinuitetu kako bi se ocenile njegove partije.

"To što je trebao da odradi, odradio je. Treba mu lopta u nogama da kreira, a kad niste u meč formi, može da dođe do problema", dodao je on.

Milojević je istakao da ekipa nekada uspe da postigne veliki broj golova, ali da je najvažnija "kompletna slika".

"Nekad uspemo, nekad ne, ali bitna mi je kompletna slika i uvek bih voleo da damo tri ili više golova i zbog navijača i igrača, da se stekne rutina i oseti nadmoć, te da budemo svesni da to možemo da prikazujemo u kontinuitetu", rekao je Milojević.

Utakmica između Radničkog iz Sremske Mitrovice i Zvezde igra se u sredu od 15.00.

