PIKSI NAJAVIO IZNENAĐENJA PROTIV LITVANIJE, ALI NE I PROMENU SISTEMA: Posle utakmice, očekujem naslov, SELEKTOR ŠOKIRAO!

Selektor srpske fudbalske reprezentacije Dragan Stojković veruje u svoje momke i nada se pobedi na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Orlovi sutra od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju selekciju Litvanije.

foto: @starsport

- Sve teče po planu i programu. Pored rada i treninga koji nam služe da budemo bolji, vreme smo iskoristili da razgovaramo i pričamo o svemu. Zadovoljan sam, žao mi je što je Luka Jović morao da napusti reprezentaciju zbog zdravstvenih problema. Atmosfera je odlična, momci su posvećeni izazovima koji slede. Verujem da će sutra pokazati sve ono što želimo i možemo - rekao je selektor Stojković.

Napadač Aleksandar Mitrović dobio je crveni karton u meču Fulama i Mančester junajteda, a engleski mediji pišu da ga čeka drakonska kazna.

- Upućeni smo u sva dešavanja oko Aleksandra Mitrovića i mnogo kritika na njegov račun zbog crvenog kartona. Razgovarali smo o tome, veruijem da se sve to i preuveličava. Za mene je važno da je on maksimalno koncentrisan za igre u reprezentaciji i za ulogu u timu. Ne verujem da će ga ono što se dešava i piše previše poremtiti. On je ozbiljan momak, posvećen reprezentaciji više od 100 odsto. Neće biti problema za njegovu igru i učinak.

foto: Gary Oakley / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemanja Gudelj stavljen je na spisak odbrambenih igrača u reprezentaciji Srbije, a selektor Stojković pojačnjava njegov status.

- Što se tiče Nemanje Gudelja radi se o kvalitetnom igraču kojeg mnogo cenim. Pokazao je da može da igra na nekoliko pozicija u timu, u odbrani i veznom redu. Možda i kao napadač, ali to još niko nije pokušao. (smeh) Mene raduje što igra na više pozicija. U Sevilji Gudelj igra u odbrani i vidim da to radi kvalitetno. Da li će biti kod nas u veznom redu, ili u zadnjoj liniji, videćemo. Imam lakši posao, kad imam dve opcije. To je dobra stvar za trenera.

foto: Dado Đilas

Srbiju čeka novi zadatak posle dva uspešna - odlaska na SP i Lige nacija.

- Kad god se radi o pripremi za neko veliko takmičenje uvek ispred sebe imate neki cilj, koji treba da bude realan. Da, mi želimo da učestvujemo na EP u Nemačkoj. Moramo ići korak po korak. Imali smo tešku grupu u kvalifikacijama za Mundijal, ali smo bili prvi. U Ligi nacija takođe smo bili najbolji u grupi. To sve dokazuje da srpski fudbal ima kvalitet. Imali smo klizanje na Svetskom prvenstvu. Pucali smo, ali smo promašili metu. Imamo novi izazov i želimo da budemo deo najveće evropske smotre fudbala. Razmišljamo samo kako da pobedimo Litvaniju, a kad to prođe, onda da mislimo na sledećeg protivnika. Meni je drago da igrači shvataju važnost i ovu šansu koja po meni ne sme da se propusti.

Selektor je javnost umeo da iznenadi određenim odlukama vezano za startnih 11. tako nešto sprema i za petak uveče.

- Spremamo, spremamo... Zato smo ovde. (smeh) Šta god da ja uradim, pisaće - Piksi šokirao! Piksi iznenadio! A, ja gledam da uradim svoj posao najbolje što mogu i da od ovih momaka izvučem maksimum. Mislim da će opet naslovi biti tipa iznenađenje u reprezentaciji. Ne zaboravite, da mi posle Litvanije imamo još jednu utakmicu. Nadam se da ću napraviti dobru strategiju za srpski tim.

foto: FSS

Medija tim iz Litvanije koji prati njihovu reprezentaciju interesovao se kako srpski selektor vidi ekipu baltičke države.

- Imamo veliki resprekt prema svakom rivalu, tako i reprezentaciji Litvanije. veoma smo koncentrisani i fokusirani šta ćemo i kako ćemo igrati. Izazov je za nas, ali i za vas, počinju kvalifikacije za EP. Svih pet timova na startu imaju iste šanse da se nađu na EP u Nemačkoj. Znam da je Litvanija promenila selektora, da su neki vaši igrači igrali kod nas u Srbiji. Isto tako, Litvanci sve znaju o nama, tako da neće biti iznenađenja.

I Litvance je interesovalo kako će igrati Aleksandar Mitrović, s obzirom na moguću kaznu u Engleskoj.

- Mislim da to što je Mitar dobio crveni karton nije dobar znak za vas. (smeh) Naravno, nije srećan što je kažnjen. Uveren sam da će on igrati dobro za Srbiju, ubedio me je nebrojeno puta u tako nešto. Ono što se desilo u Fulamu, treba da zaboravi i koncentriše se na reprezentaciju. Naša ideja je da igramo lep fudbal i da dajemo golove. Ako to bude dovoljno za pobedu, mi ćemo dobiti meč. I mi i vi igraćemo za svoju zemlju, za svoju zastavu, za svoje navijače, a kvalitet na terenu odlučuje ko je bolji. Niko ne voli da se utakmica završi bez golova.

foto: Profimedia/ PA Images / Alamy / Alamy /

Lepota igre, način igre, pobede sa stilom bile su odlika igre reprezentacije Srbije. To nije baš funkcionisalo na SP u Kataru.

- Fudbal je igra koja se menja, sistem postoji da bi se menjao. Generalno, ako se vratimo na Katar, nismo bili spremni da na jednom velikom takmičenju budemo na nivou. Postoje razlozi, ali ne bih se vraćao na to. Mene raduje da su igrači dobri, da su zdravi. Da Vlahović ne oseća bol, da su Mitrović i Kostić okej, da je Lukić okej. Ako neko smatra da je igra sa četiri beka garancija za uspeh, ja ću to da stavim, ali ćete biti odgovorni vi, a ne ja. Treba da pokažemo veću disciplinu u odbrambenim zadacima, sporno je da tu moramo neke stvari podići na viši nivo. Vidim da svi najveći klubovi igraju sa trojicom pozadi i niko ih ne kritikuje. Igraćemo u sistemu za koji ja smatram da će nam doneti rezultat. Da bismo dominirali moramo da napadamo i želimo da postignemo gol. Razgovarali smo ovih dana, obraćali pažnju na segmente igre, imaćemo video analizu po planu i programu, kako bismo bili spremni da sutra odigramo kvalitetnu utakmicu - zaključio je Stojković.

Na stadionu "Rajko Mitić" sutra od 20.45 časova prema prodaji karata očekuje se 25.000 navijača. Moguće je da ih bude i više. Drugu utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo fudbaleri Srbije igraju u ponedeljak, kada će gostovati selekciji Crne Gore u Podgorici, a meč će početi od 20.45 časova.

