ZVEZDA UBEDLJIVA PROTIV MODRIČE: Šestica crveno-belih, blistali Mituljkić i Prucev

Fudbaleri Crvene zvezde na pravi način koriste reprezentativnu pauzu kako bi dodatno podigli formu pred završnicu sezone, te su danas savladali Modriču u prijateljskom meču rezultatom 0:6.

Igrala su se dva poluvremena po 40 minuta, a najraspoloženiji u timu Miloša Milojevića bio je ofanzivni dvojac Nikola Mituljikić - Jegor Prucev, s tim da su još pogađali i Lazar Nikolić i Slavoljub Srnić.

Ekspedicija Crvene zvezde je u popodnevnim časovima odala počast doktoru Milanu Jeliću stavljanjem venaca na njegov grob, čoveku po kom stadion u Modriči nosi ime, što je bila svojevrsna uvertira pred meč koji je usledio. Vremenski uslovi nikako nisu bili na strani fudbala, s obzirom na to da je kiša konstantno padala i otežavala igru, premda to nije srečilo izabranike Miloša Milojevića da dođu do pobede u susretu prijateljskog karaktera.

Igrao se 14. minut kada je Vigo prošao po desnoj strani i centaršutem pronašao Lazara Nikolića koji je rutinski savladao Dizdara volej udarcem u bliži ugao. Napadi Zvezde dovodili su do konstantne opasnosti pred golom domaćih, pa je kobno po Modriču bilo i u 24. minutu. Naime, Rakonjac se zagradio, odložio loptu do Mituljikića, činilo se da ima i osnova za penal, ali je na kraju Jegor Prucev završio akciju preciznim udarcem u mrežu.

foto: Fk. Crvena zvezda

U nastavku, Milojević je ukazao priliku osmorici omladinaca koji su se tako na terenu pridružili Bratislavu Mariću, starteru i njihovom klasiću iz juniorskog tima. Osim levonogog štopera, debi za Crvenu zvezdu su upisali još Bogdan Marinković, Vladislav Goldin, Luka Lečić, Dragan Miranović, Mateja Radonjić, Luka Bošković i Luka Sandulović, dok je talentovani Boris Matić već jesenas osetio dres prvog tima na prijateljskom meču sa Rađevcem.

Goleadu je Zvezda nastavila u 44. minutu kada je Prucev driblao po levoj strani, lako se oslobodio čuvara i poslao oštru loptu u peterac gde je spremno čekao Nikola Mituljikić i usmerio je u mrežu za novi pogodak našeg tima. Vreme se polako popravljalo, videli smo i sunce u Modriči, ali i novi pogodak u mreži domaćih, a ovog puta je egzekutor bio Slavoljub Srnić. Vezni fudbaler našeg tima je zahvatio loptu sa dvadesetak metara i precizno, od stative, pogodio u 51. minutu.

Mituljikić se i u 67. minutu našao na pravom mestu i sjajnim kretanjem doveo do toga da Goldinov pas u peterac bude pretvoren u pogodak, a tačku na meč i konačan rezultat postavio je, tri minuta kasnije, Prucev koji je iskoristio fenomenalan prodor brzonogog Sandulovića po desnoj strani i rutinski, sa nekoliko metara, matirao golmana Modriče.

