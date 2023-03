FUDBALERKE SE BRUTALNO TUKLE NA ADI! Igračice Rada napravile "sačekušu" protivničkoj igračici, pa krenule ŽESTOKO da je PESNIČE!

Ponovo je na terenima ženskog fudbala viđen pravi skandal, ovog puta u režiji igralica Rada.

Naime, kako piše "Sportklub", igračice Rada, Nevena Marković i Aleksandra Ubović, pesnicama su nasrnule na Sofiju Ilić, fudbalerku koja nosi dres Požarevca, i to tokom utakmice Požarevljanki sa Zemunom.

Zbog ovog ispada, pomenute fudbalerke bsuspendovane su do izricanja konačne kazne.

Čitav plan napada smišljen je unapred. Kada je Sofija izlazila sa terena, pomenuti tandem Nevena - Aleksandra odlučio je da "namiri pravdu", a prema navodima iz prijave, članice Rada „neovlašćeno su ušle u restriktivan prostor, kao gledaoci, verbalno i fizički napale Sofiju Ilić, prilikom njenog izlaska sa terena i ulaska u svlačionicu.

Njihov sukog nastao je još na utakmici dve ekipe u Stigu. Od tada, trajala je sedmodnevna intezivna komunikacija, prepuna pretnji, psovki, uvreda i najava brzog obračuna. Prema tvrdnjama Sofije Ilić, uoči gostovanja u Beogradu, dobila je poruku da se vide „vrlo, vrlo uskoro“, uz dopunu:

„Imaš malo više vremena da se organizuješ, al samo malo“.

Konverzacija je praćena pojedinim pretećim fotografijama…

Do finalnog obračuna između devojaka došlo je na Adi Ciganliji. Incident je dugo trajao, u iskazu Sofija Ilić tvrdi da je „ruku držala u torbici, u slučaju da krenu sve odjednom, pa da stegne upaljač, ili bokser u odbrani.“

„Drugarica je uspela da me skloni do žice, tu smo stajale i pričale, nakon čega su se tri osobe stvorile iza nas i zadobila sam udarac u glavu. Razbesnela sam se i krenula na njih, ali su me sklonili predsednik i ostali. Dok smo stajali, one su prilazile sa namerom nastavka sukoba. Zatim su se napakovale kod kapije, dok meni pod strahom nije bilo nimalo jednostavno“, istakla je između ostalog Sofija Ilić u pisanom opisu skandaloznih dešavanja na Adi Ciganliji.

Izjave su dostavila i službena lica utakmice Zemun – Požarevac, kao dokazni materijal priložen je i video snimak incidenta. Do srede, u podne, viđenje događaja izneće suspendovane igračice, Nevena Marković i Aleksandra Ubović.

Kurir sport / Sportklub