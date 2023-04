BROJKA ZA PONOS! Katai ušao u "KLUB 100", a na večnoj listi strelaca nalazi se na devetom mestu!

Pamtiće Aleksandar Katai utakmicu u Subotici do kraja života, s obzirom na to da je pogotkom u 23. minutu susreta došao do brojke od 100 golova u takmičarskim mečevima u Crvenoj zvezdi.

Kataijevo ime je već upisano zlatnim slovima u istoriju Crvene zvezde, a današnji dan je samo potvrdio veličinu Magika, jednog od najboljih Zvezdinih fudbalera u 21. veku. Do učinka od 100 pogodaka na takmičarskim utakmicama stigao je na 189 susreta u crveno-belom dresu. Prvi gol u Zvezdi postigao je 29. novembra 2014. godine u trijumfu nad OFK Beogradom (2:1), a u oba mandata "terorisao" je protivničke golmane i pokazao zbog čega je miljenik crveno-bele publike. Katai se, računajući takmičarske mečeve, trenutno nalazi na devetom mestu večnih strelaca, a prvi ispred njega je - Rajko Mitić (109).

Računajući i prijateljske utakmice, Katai je na 225 susreta u Zvezdi postigao 112 golova.

Veoma je trofejan, s obzirom na to da je u Zvezdinom dresu osvojio tri šampionske titule, dva Kupa Srbije, kao i dve duple krune, a sudeći po tome kako puleni Miloša Milojevića igraju, nema sumnje da će se ti brojevi povećati, vrlo brzo.

Zauvek će se pamtiti pogoci u večitim derbijima, protiv Brage, Trabzonspora, Ludogoreca, Genta, Ferencvaroša i mnogih, mnogih drugih...

Kurir sport