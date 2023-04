SVE OSTALO JE BILO DOBRO! Milojević otkrio šta mu je JEDINO zasmetalo kod svojih miljenika na današnjem meču!

Slavili su fudbaleri Crvene zvezde u meču protiv Spartaka rezultatom 1:4 u okviru 29. kola Superlige Srbije, a utiske posle meča i još jednog trijumfa našeg kluba izneo je šef stručnog štaba crveno-belih Miloš Milojević.

- Dobar meč i energija, bilo je mnogo pozitivnih stvari i igrali smo kao tim, sem male nepažnje prilikom prekida kada smo primili gol, odmah nakon postignutog, a to je momenat kada fokus treba da bude maksimalan. Sve ostalo je bilo dobro. Igrači koji su ušli u igru su odradili posao, kao i starteri, uz to smo odmorili Kangu i Pešića. Mnogo pozitivnih stvari iz ovog, i to će nam značiti pred utakmicu sa Radničkim 1923 koji voli da se nadigrava - počeo je Milojević.

Susret je obeležio i jubilej Aleksandra Kataija koji je stigao do trocifrenog broja golova u takmičarskim mečevima noseći dres Crvene zvezde.

- Čestitao sam mu i na terenu. Kada on igra dobro, igramo i mi. On ima nemerljiv doprinos, sazreo je i može da se podredi ekipi, a to je bitno. Vole ga navijači, a to je najbitnije, tako da je reč o pravoj desetki, u svakom smislu i veoma mi je drago zbog toga - podvukao je Milojević.

Kurir sport