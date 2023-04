MILOJEVIĆ PRED 170. VEČITI DERBI: Znamo da je 'ranjeni lav' najopasniji! Treba nam vrela krv i hladna glava

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je da je derbi "svetkovina" srpskog fudbala, bez obzira na trenutne rezultate, kao i da mu nije drago što će se duel u Humskoj igrati bez navijača.

"Derbi je utakmica koja je svetkovina srpskog fudbala, možda rezultati naši i njihovi ne oslikavaju na taj način i nema tog interesovanja, ali ja mislim da svi imamo obavezu da tu utakmicu održimo na tom nivou na kojem jeste, da to bude najveća utakmica srpskog fudbala, tako da prilazimo maksimalno ozbiljno sa istim stavom sa kojim smo ulazili u svaku utakmicu, da dobijemo", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u sredu ekipi Partizana, u utakmici 32. kola Super lige Srbije, a meč na stadionu u Humskoj igra se bez gledalaca.

Zvezda je za vikend osvojila šestu uzastopnu titulu prvaka Srbije. Na prvom mestu crveno-beli imaju 85 bodova, dok je Partizan četvrti sa 57 bodova.

Milojević je dodao da poštuju protivnika, bez obzira na njihove slabije rezultate.

"Respektujemo protivnika i znamo da je 'ranjeni lav' najopasniji, ali isto cenimo i sebe. Mislim da imamo kvaliteta i samopouzdanja da odigramo jednu dobru utakmicu i da iz te dobre utakmice izađe jedan dobar rezultat", ocenio je on.

Trener Zvezde istakao je da nije bilo teško motivisati igrače za 170. "večiti" derbi.

"Možda nisu motivsani kad idemo na daleki put jedno dva sat tri sata od Beograda, mi volimo da igramo kod kuće tu smo motivisani. Za derbi ne treba posebna motivacija, treba vam vrela krv i hladna glava da bi to moglo da izađe na dobro. Pokazali smo da možemo da igramo dobar fudbali i u poslednjem derbiju (1:0), ne celu utakmicu, ali nekih 35-40 minut smo odigrali dobro, sad je cilj da to malo povećamo", rekao je on.

Milojević je dodao da su igrači napravili veliki podvig osvajanjem šeste uzastopne titule.

"Moj posao i posao svih u klubu je da od njih tražimo uvek više, i onda možda mi očekujemo previše, a opet oni daju koliko je potrebno da bude plus 20 u odnosu na drugog", istakao je on i dodao da meč protiv Partizana neće igrati Nemanja Milunović i Veljko Nikolić, dok su svi ostali spremni.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Milojević je ocenio da mladi igrači treba da dobiju šansu, ali da prostora za kalkulisanje nema.

"Mi nemamo prostora da kalkulišemo i da izvodimo drugi tim, ali možemo pet mladih igrača sad da stavimo da vidimo gde su oni, i da stiču neko iskustvo i kontinuitet", dodao je on.

Posle osvajanja titule u Super ligi Srbije, Milojević ističe da je do kraja sezone cilj i odbrana titule u Kupu.

"Cilj je bio i da se stvori jedna dobra baza mladih igrača koji bi Crvenoj zvezdi mogli da donesu i rezultat i novčani priliv", kazao je on.

Milojević je dodao da su kod njega gotovo svi igrači dobili priliku da igraju, kao i da će mladi imati priliku i u narednim mečevima.

"Imamo još osam utakmica ako dođemo do finala Kupa, to je još 800-900 minuta, tu možete da pokažete sasvim dovoljno. Postoje dva igrača koja kod mene nisu igrala, to su Spajić i golman Miladinović. Svi su dobili šansu", istakao je on.

Milojević je rekao da "derbi bez publike, nije derbi".

"Fudbal se u suštini igra zbog navijača, ne samo derbi, svaka utakmica, videli ste u svakoj utakmici gde je bila fudbalska, a ne pozorišna atmosfera da je igra i bolja, da su se vi osećali bolje. Ja to lično ne volim, to je moj stav. Voleo bih da ima 20.000 njihovih i 20.000 naših pa ko je glasniji neka peva glasnije. Znam da bi ih mi u svakom slučaju nadglasali, tako da će više štetiti nama", ocenio je on.

Trener Zvezde rekao je da se nada da će crno-beli i u trećem meču zaredom ostati bez postignutog gola.

"Nadamo se da može, mislim da su drugu utakmicu protiv Čukaričkog (0:1) odigrali jako korektno, imali su peh sa tim golom, ali su bili za nijansu bolji od Čukaričkog, možda to nije realan rezultat, ali svaka čast Čukaričkom na pobedi", dodao je Milojević.

Milojević je istakao da je teren jedino merilo koliko je ekipa jaka, i dodao da je njegova ekipa titulu osvojila pobedama u "malim utakmicama".

On je dodao i da se nada da će kvalitet srpskog fudbala biti sve bolji.

"Mislim da svi treba da budu jači, Zvezda za 20 odsto, Paritzan za 20, TSC, Čukarički, tako će se podići nivo srpskog fudbala. Kada svi podignu kvlaitet za 20-30 odsto, kad uslovi za igru budu 50 odsto bolji, kad medijski bude bilo ispraćeno bolje i realnije, kad se ne traže problemi nego se konstruktivno priča biće sigurno bolje", zaključio je Milojević.

Utakmica između Partizana i Crvene zvezde igra se u sredu od 18.30.

(Kurir sport)