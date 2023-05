ZVEZDIN DEBELJKO CEPA MREŽE U NEMAČKOJ I U 49. GODINI: Sećate li se Ailtona?! Ima 100 kila, a golove slavi kao KRISTIJANO RONALDO!

Ailton nije bio bomba, već "stereo" kako ga je nazvao Dragan Stojković Piksi, te 2006. godine, kada ga je doveo u Crvenu zvezdu.

Dežmekasti Brazilac sa ozbiljnom reputacijom iz Bundeslige stigao je na Marakanu kao ogromno pojačanje. Međutim, nije se snašao u Srbiji, pa je posle samo godinu dana napustio Beograd.

Onim starijim navijačima Crvene zvezde Ailton je ostao u sećanju. Nažalost, ne po golovima, jer ih je dao samo 13, već po svojoj pojavi. Debeljuca, kako su ga od milošte zvali simpatizeri crveno-belih i danas ne može bez fudbala.

Profesionalnu karijeru Ailton je završio pre deset godina, a ovog vikenda zaigrao je u devetom rangu nemačkog fudbala i golom oduševio javnost u toj zemlji.

Stomačić mu ne smeta da i dalje cepa mreže, da pored odbrambenih igrača protutnji kao tenk, te da gol proslavi u stilu Kristijana Ronalda.

Brazilac ima 49 godina i nosi dres ekipe TSV Bassum III. Za vikend igrao je na meču amaterske lige pred 1.000 navijača, te postigao golčinu u finišu utakmice za konačnih 2:2.

Pokazao je Ailton da iako ima skoro 50 godina i dalje ima "nos" za golove i magiju u nogama. Proslavio se igrajući za Verder iz Bremena, a nosio je još dres Šalkea, Bešiktaša, Hamburgera, Grashopersa, Duizbirga, Metalurga...

- Naravno da je to bio lep gol. Što sam stariji, to sam bolji. Za mene je to odlična zabava. Mnogo ljudi je došlo zbog mene i verujem da su se dobro zabavili - rekao je Ailton.

