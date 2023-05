ŽALIM ŠTO NISAM OSVOJIO LIGU EVROPE: Trener Crvene zvezde otkrio neostvaren cilj, pa se nasmejao! Čukarički je ozbiljan rival!

Fudbalere Crvene zvezde sutra od 21.00 čas očekuje finale Kupa Srbije i utakmica sa Čukaričkim.

foto: www.crvenazvezdafk.com

U slučaju trijumfa ova generacija bi ušla u istoriju kluba, s obzirom na osvojene tri duple krune u nizu.

- Imaćemo dobru utakmicu, pripremu za ono što Zvezdu očekuje na jesen. Kada je reč o Čukaričkom, očekujem mladu i poletnu ekipu, željnu dokazivanja i borbe za preostali trofej u sezoni, tako da, verujem da će moji igrači biti odgovorni i pred punom Marakanom osvojiti Kup Srbiije - počeo je Miloš Milojević.

Zvezdin stručnjak se osvrno na rezultate iz aktuelne sezone.

- Žao mi je što nisam osvojio Ligu Evrope... Šalu na stranu, nemam žal, ni zadršku, to je malo patetično, a ja nisam takav. Mislim da smo uradili dosta toga dobrog i u pogledu napretka igre, ali i afirmacije igrača u smislu pružanja šanse mladima, konstatnost igara, uprkos tome što nam prvenstvo nije La Liga ili Seria A, ali 35 kola da budete neporaženi, uz šest Dekijevih utakmica, to je impozantna brojka. Nije prvi put, bilo je i pre dve godine, ali je pokazatelj stabilnosti. Neke stvari smo mogli bolje, neke ne, ali sve to ide ka tome da smo izvukli dosta toga, uz malo sreće koju nismo imali, a i to se zaslužuje, mogli smo da prezimimo u Evropi, pa makar da igramo i Ligu konferencija. To je fudbal i nekad se ne poklope vreme rada i rezultata, nekad to dođe kasnije, ali nemam zadršku i srećan sam što sam bio tu kad smo uzeli titulu i očekujem da momci i sutra daju maksimum. Sve je moguće u fudbalu, neću da slavim unapred, uz to i poštujem Čukarički kao i svaku ekipu u Superligi, ali se nadam da ćemo našom igrom doći do pobede. Svesni smo i da bi pobedom, ova generacija postala jedina sa tri duple krune u nizu u bogatoj Zvezdinoj istoriji, a znamo koliko je ona velika.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Iako je Zvezda ostvarila tri pobede protiv Čukaričkog ove sezone, Milojević smatra će finale Kupa Srbije biti drugačija utakmica od svih odigranih protiv "brđana" ove sezone.

- Kup je najmasovnije takmičenje gde i manji timovi iz nižih rangova vide svoju šansu i idu preko maksimalnih mogućnosti. Kad spustite gard i niste na maksimumu, to može da bude problem i zato pozivam na oprez i odgovornost. To je svakako naš deo posla da igrači budu maksimalni u četvrtak, ali neće biti lako, iako smo Čukarički tri puta pobedili ove sezone. Biće to drugačija utakmica, drugi vid takmičenja, finale je nešto sasvim drugo i to nema veze s prvenstvom, i oslabljeni jesu, ali je to ekipa koja godinama sistemski lansira mlade igrače, koji bez opterećenja i odgovornosti, rešavaju utakmice i mogu da ugroze protivnika. Tako da, te tri pobede moramo da shvatimo kao prošlost, ovo je nova utakmica gde je svaki pas bitan, gde se svaki duel računa.

Analizirao je Milojević ekipu Čukaričkog.

- Regulativa FSS i ljudi koji potpisuju ugovor, ne samo u Srbiji, već u svakoj zemlji je da pozajmljeni igrači, ili mogu, ili ne mogu da igraju protiv matičnog kluba. Nije to pitanje za mene, iako je dobro za nas što Popović, Pankov i Lučić neće igrati, a opet, ako već ne nastupaju za Zvezdu, ima logike da su na raspolaganju Čukaričkom. Svakako, to nije pitanje za mene. Čukarički je dobar tim, imaju Badamosija, Ivanovića, Ovusua, Tomovića, Docića iz prekida, tu je i Tošić i nije to samo skup igrača, već imaju kontinuitet. Sretao sam se u prošlosti s njima i sa stranim timovima, znam šta i koliko mogu i mislim da je ključ u tome da kontrolišemo utakmicu i onda su pojedinci manje važni. Kada mi imamo kontrolu, onda je sav kvalitet na našoj strani.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je Milojević i o penalima.

- Ne vežbaju se penali tek tako, pred utakmicu, već sistemski. Kada šutirate na svakom treningu, imate evidenciju i pratite to, a ako je neki igrač izveo 20 penala i pogodio 19, onda je on sigurno tu kao izvođač. Meni je u Malmeu statistiku oko penala na treninzima vodio kondicioni trener i kada smo pobedili Hamarbi u finalu kupa, konsultovao sam se sa njim ko bi trebalo da izvodi i posle utakmice sam i apostrofirao da je to njegova zasluga. Ima tu i statistike, ali i emotivnog stresa, gol se smanji kada je puno ljudi na stadionu i može da se promaši. Međutim, ono što je do vas kao stručnog štaba, treba da uradite maksimalno. Plakao sam posle penala na Kipru protiv Omonije, ali se isto tako radovao i nakon Hamarbija kad sam bio u Malmeu, tako da, voleo bih da se utakmica odluči u 90 minuta.

O terminu utakmice.

- Tako je određen termin, a ja sam profesionalac i dolazim kad mi se kaže. Nije lako za unutrašnjost možda da dođe u 21 čas, ali nikad se neće namestiti termin koji odgovara svima, međutim, ljubav prema Zvezdi je vodilja. Kad sam bio dete, dolazio sam 350 kilometara iz Knjaževca da gledam Zvezdu, i po snegu, i po vejavici, tako da ako hoćete da gledate utakmicu, ima rešenje uvek. Hteo sam da gledam utakmicu u Oslu, promenio tri aviona pa stigao, i jasno mi je da nemaju svi ljudi sredstva za to, ali zajednički dolazak, transport, dogovor, nije sve idealno, ali je izvodljivo.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Nema sumnje, sutra za Zvezdu istrčava najboljih 11.

- Finale Kupa Srbije je suviše bitan događaj da bi se eksperimentisalo. Svi su tu, spremni, imam 24 igrača na raspolaganju, moraću četvoricu da ostavim van sastava, ali se nadam da će prvih 11 uz pet koji uđu sa klupe biti maksimalno motivisani i spremni, te da ćemo u lepom ambijentu svi uživati u fudbalu - rekao je Milojević.

