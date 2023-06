Fudbaleri Portugala pobedili su na svom terenu Bosnu i Hercegovinu sa 3:0, u meču trećeg kola Grupe J kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

U jednom trenutku ovaj meč je bio prekinut pošto je jedan navijač uleteo na teren.

foto: AP Photo/Armando Franca

Ispostavilo se da je on to uradio zbog zvezde Portugala Kristijana Ronalda do kojeg je uspeo da dođe i podigne ga u vazduh.

SIMPLEMENTE CRISTIANO RONALDO 🐐🇵🇹 pic.twitter.com/CK2rf2Fupm — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™☄️ (@El_Hincha12) June 17, 2023

Obzebeđenje ga je ubrzo udaljilo sa terena.

(Kurir sport)